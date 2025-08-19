Pierde el 95% de la piel tras grave reacción al ibuprofeno

Aleshia Rogers, de 27 años vivió una experiencia médica extrema tras dar a luz a su tercer hijo mediante cesárea de emergencia, sin imaginarse que tres semanas después del parto, comenzaría a tomar ibuprofeno de forma regular para aliviar el dolor post-operatorio y desarrollaría síntomas alarmantes como hinchazón facial, erupciones cutáneas y ardor al tragar.

A pesar de buscar atención médica en Nebraska, Estados Unidos, se le indicó que continuara con la medicación. Su estado se deterioró rápidamente: su rostro se cubrió de ampollas severas, la piel comenzó a desprenderse en capas, y quedó irreconocible.

Rogers fue diagnosticada con el síndrome de Stevens-Johnson (SJS), una reacción inmunológica rara y grave provocada por medicamentos. Su condición evolucionó a Necrólisis Epidérmica Tóxica (NET), una forma letal del SJS que provocó la pérdida del 90% al 95% de su piel, lo que derivó en sepsis y fallo multiorgánico. Los médicos estimaron sus posibilidades de supervivencia entre un 5% y un 10%.

Durante su hospitalización, Aleshia fue inducida a un coma y sometida a múltiples procedimientos, incluidos injertos de piel y un trasplante de membrana amniótica en los ojos. Al despertar un mes después, no recordaba nada de lo ocurrido, ni siquiera el nacimiento de su hijo. A día de hoy, continúa enfrentando secuelas físicas y psicológicas, además del temor constante a una recaída.

Aleshia compartió su historia para concienciar al público sobre los posibles efectos adversos, aunque poco frecuentes, de medicamentos de uso común como el ibuprofeno. “No quiero que la gente tenga miedo a los medicamentos, pero sí que estén atentos a lo que puede pasar”, declaró.