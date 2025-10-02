¿Mala calidad del sueño? Este órgano podría estar envejeciendo más rápido de lo normal

Tu cerebro podría estar envejeciendo a un ritmo más acelerado, y la inflamación del cuerpo podría estar detrás de esto, todo esto debido a la mala calidad del sueño.

Los investigadores calcularon la edad cerebral de más de 27.000 británicos de entre 40 y 70 años, utilizando más de 1.000 marcadores de imágenes diferentes obtenidos por resonancia magnética. También evaluaron la calidad del descanso a partir de cinco aspectos del sueño reportados por los participantes, incluidos el insomnio, los ronquidos y la somnolencia diurna.

Según los resultados, las personas con hábitos de sueño deficientes tenían cerebros que aparentaban tener hasta un año más de su edad real.

Tras examinar las muestras de sangre de los participantes, los científicos sugirieron que los niveles de inflamación podrían explicar alrededor del 10 % de la conexión entre la calidad del sueño y el envejecimiento cerebral. Previamente, se observó que las alteraciones del sueño pueden elevar la inflamación en el cuerpo.

También comentaron otros posibles mecanismos que podrían explicar este vínculo. Uno estaría relacionado con fallos del sistema de eliminación de desechos del cerebro durante el descanso y el otro podría deberse a problemas cardiovasculares derivados del sueño.

Por otro lado, Dove destacó que, aunque «el envejecimiento cerebral es inevitable», los «comportamientos y estilos de vida» que llevemos podrían «influir en su desarrollo». Sin embargo, recalcó que es fundamental «priorizar el sueño» para conservar saludable nuestro cerebro por más tiempo.