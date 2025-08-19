Así podés blanquear la entrepierna con tres trucos sencillos

Con el paso del tiempo y las malas rutinas de cuidados, la entrepierna se puede oscurecer, pero descuida, que todo tiene solución con estos ingredientes que seguro tienes en la cocina

A partir de la adolescencia, cuando ocurren los cambios hormonales, la zona V podría ver cambio de tonalidad. Esto no nos gusta para nada por cuestiones de estética, preferimos el estado inicial cuando lucía una piel pareja y tersa, así como lucen las modelos y famosas.

Hay que tener en cuenta que son muchos los enemigos que afectan esta parte, algunos pueden ser controlados pero otros no. Hay que evitar la ropa muy ajustada, las altas temperaturas, la sobreexposición solar y la forma con la que elimina el vello, pero mientras tanto existen ingredientes que nos ayudarán a mejorar el oscurecimiento.

Aloe vera. Es un hidratante por excelencia que ayuda a la cicatrización y restauración de la piel; razón por la que le dará a esta zona la frescura e imagen rejuvenecida que tanto deseas apreciar. Toma una penca de sábila, pélala y licúa el cristal, coloca diariamente en el área por 15 minutos.

Bicarbonato de sodio. Es un ingrediente muy versátil que tiene muchísima utilidad cuando se trata de embellecer. Si te exfolias una vez a la semana la entrepierna con él y lo dejas puesto por 10 minutos verás buenísimos resultados de claridad.

Limón. Los poderes antioxidantes del limón son los que lo hacen un aliado de la piel, aún cuando tenga mucha sensibilidad. Con la ayuda de un algodón humedece el área y deja actuar por 15 o 20 minutos, enjuaga y no tomes sol, ya que puede generar quemaduras.