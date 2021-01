Salario Mínimo se definirá el próximo jueves en Nicaragua

En el segundo día de negociaciones, miembros de la mesa que realizan los análisis económicos, afirmaron que el Salario Mínimo de más de 500 mil trabajadores se definirá el próximo jueves, mediante el consenso de un incremento de hasta un 3%.

Leonardo Torres, representante de la Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conimipyme), explicó que de acuerdo a las cifras el aumento debería ser, menos del 1%, sin embargo, se debe reconocer la pérdida del poder adquisitivo de la canasta básica de un 2% de los trabajadores, quienes son los elementos claves de la economía.

-Publicidad-

“Para no afectar el empleo, el incremento no debe pasar del 3%, y una vez más, las micros, pequeñas y medianas empresas, asumen el compromiso con más de 248 mil trabajadores que están empleados en la pequeña industria, mientras que la gran empresa no está presente, pero tendrá que acatar lo que se acuerde en la Mesa del Salario Mínimo”, agregó Torres.

En este segundo encuentro de la Mesa del Salario Mínimo, la Cámara Nacional de la Mediana, Pequeña Industria y Artesanía (Canapi), propuso que no hubiese aumento, sin embargo, será hasta el próximo jueves que los demás sindicatos y representaciones que presenten sus propuestas y logren un consenso.

El año pasado el ajuste al salario mínimo para los trabajadores del sector privado y gobierno fue de 2.63% para más 500 mil trabajadores, en el período del primero de marzo del 2020 al 28 de febrero 2021.