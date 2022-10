Rubí Ibarra, la quinceañera que se hizo viral hace algunos años por invitar a todo México a sus XV años, recientemente en un video en vivo con sus seguidores habló sobre su vida sentimental y sus preferencias, pues dijo se siente atraída tanto por hombres como mujeres.

Rubí la ex académica se declara bisexual

La también participante de “La Academia” suele ser muy unida con sus seguidores, con quienes regularmente realiza transmisiones en vivo para platicar de algunos temas de su vida personal, fue en una de estos videos recientes en donde la famosa respondió los cuestionamientos por parte de sus seguidores.

“Veo que muchos me preguntan que si me gustan las mujeres o no. Yo con esto les voy a decir las cosas porque siento que todavía no debí haber hablado de este tema, pero bueno. Sí, he tenido una que otra noviecilla, pero pues realmente han sido como tres”, se sinceró la cantante.

Rubí, quien también en un podcast reveló que sufrió de ansiedad despues que se convirtiera en una persona viral a sus 15 años, externó que si bien le gustan ,las mujeres, también ha tenido algún par de novios, por lo cual se declara bisexual.

“Me han atraído chicas. No hablo mucho de mi vida sentimental ni nada de eso, porque no soy mucho de andar de noviera, me da igual”, señaló la famosa.