Rosario en Multinoticias (31 de diciembre 2016)

Declaraciones de Rosario en Edición del Mediodía de Multinoticias Canal 4. 31 de Diciembre del 2016:

Buenas tardes, Compañero; buenas tardes, queridas Familias; buenas tardes del último día de 2016… Un Año que ha sido intenso. Un Año que ha sido difícil, hablo sobre todo del Planeta.

Hemos visto partir a tantas Personalidades, Personalidades del Mundo Artístico, de la Literatura, Premios Nobel; Personalidades de la Música, Personalidades de la Política Revolucionaria; Personalidades como el Comandante Fidel, Héroe Nuestroamericanocaribeño, Héroe Libertario, Prócer ! De verdad, Figura Singular, del Mundo, del Planeta, y de nosotr@s l@s Revolucionari@s. Héroe, Prócer, Pensamiento Insigne; Vida y Legado para las Revoluciones, para la Evolución.

Un Año intenso, decía; un Año de Luchas, de Batallas, de Victorias, y un Año que nos ha retado a tod@s con acontecimientos que, para algunos, parecían inesperados. Pero leía en algún lado, alguien escribió que, en los Temas Sociales, Económicos, Políticos, no hay sorpresas, sino sorprendidos.

Porque lo primero que uno tiene que saber, todos los días, y saberlo a ciencia cierta, és que todo va cambiando, que el Mundo cambia, y que uno tiene que tener ese sentido, esa intuición, esa conexión, para tomar nota y avanzar con los cambios, incorporando los cambios, y estar siempre pendientes de escuchar, en el caso nuestro, de Países como el nuestro, escuchar la Voz, esa Voz del Alma de los Pueblos; esa Voz del Corazón de los Pueblos, que és la Voz de Dios.

Cuando estamos en conexión y en sintonía, los Pueblos, las Almas estamos bien, porque nos escuchamos, tratamos de entendernos, y sabemos que el Primer Mandato és el Amor al Prójimo, y el Primer Mandato és aprender a Convivir, compartiendo; creando junt@s, Presente Mejor, Futuro Mejor. Y hacerlo con Tranquilidad, con Armonía, con Respeto… Hacerlo en Paz !

Y para nosotr@s, que venimos de largos conflictos, de Tiempos duros de verdad, estos son Tiempos de Victorias, porque tenemos Paz, porque tenemos Unidad, y porque sabemos conectar un@s con otr@s; comunicarnos un@s y otr@s, encontrarnos, reunirnos, fortalecer Alianzas, Diálogo Permanente, Consensos, un@s y otr@s.

Porque, un@s y otr@s somos nosotr@s… Nosotr@s, Familia Nicaragüense. Nosotr@s, Pueblo Nicaragüense. Nosotr@s, Pueblo-Presidente. Nosotr@s, que queremos ir EN AMORANICARAGUA, Siempre Más Allá ! Nosotr@s, que sabemos que la Prioridad Fundamental és la Paz, la Unidad, y avanzar frontalmente contra la Pobreza.

Prioridades Fundamentales : En Paz y Unidad, avanzar contra la Pobreza, e ir en un Camino progresivo de condiciones mejores, de creación de condiciones mejores; de Bienestar, de Vida y Esperanza, como decía Darío : Cantando a la Vida y a la Esperanza, todo el Tiempo.

Siempre los últimos días del Año son días en los que los Medios de Comunicación, ahora que los Medios son Globales y que estamos conectados con todas partes del Mundo, son días en los que se hace el Resumen, y el Resumen de este Año és un infinito Obituario… Notas y Notas que reseñan a las Personalidades, a las Personas que han dejado un Legado significativo en Política, en Arte, en lo Social, en la Música, en el Cine; una serie de Notas que nos recuerdan sus Aportes, su Vida.

Y bueno, en medio de todo eso nos corresponde también no perder de vista que, todas esas Personalidades, todas esas Almas nos han legado, de alguna manera, este Mundo en el que tenemos que seguir viendo el cada día, todos los días, y el Futuro; construyendo… ojalá, ojalá se pueda, en el Mundo, un Futuro Mejor para Tod@s, con Diálogo, con Paz.

Priorizar la Paz en el Planeta, priorizar el cuido del Medio Ambiente, que és la Vida, esos son los Cantos de Vida y Esperanza : La Paz, el Cariño, el Entendimiento, el Diálogo, la Naturaleza, el Ambiente, la Vida, y eso nos toca priorizar como Especie Humana, en un Mundo con tanta Riqueza.

Ayer veía un Reportaje en la BBC, donde se habla de la cantidad de comida que botamos los Seres Humanos en el Mundo, todos los días. Suficiente para alimentarnos tod@s… Pero la botamos ! Lo que sobra en los Supermercados, en los Restaurantes, o en las casas, se bota ! Y hay tantas Familias con hambre en el Mundo.

Y tantas Familias sufriendo en el Mundo, tantas Familias saliendo de sus Países, abandonando sus Hogares, producto de los conflictos, de las guerras en el Mundo. Y tantas Familias también padeciendo por todas las consecuencias del Cambio Climático; esas consecuencias extremas… 50 Personas murieron ayer, antier, en Congo, por inundaciones ! Luego, los Terremotos que son en gran escala; los Huracanes, como supimos aquí, un día, o cualquier día de este año… tres eventos enormes en un solo día.

Bueno, tanta gente sufriendo, y a pesar de eso, la Humanidad, que mantiene y debe mantener el Ánimo en alto, la Esperanza en alto; la Vitalidad, el Amor a la Vida, y las ganas de Vivir, las ganas de Luchar, las ganas de Aprender, las ganas de Crecer, las ganas de Trabajar Junt@s, para seguir avanzando.

Un Mundo de Avances, y un Mundo de Contradicciones, eso és lo que tenemos, y Nicaragua és parte de ese Mundo. Pero eso sí, tenemos una Sociedad privilegiada, con Valores, con Ideales; un Proyecto Cristiano, Socialista, Solidario, con Valores, Ideales, Mística. Todo eso és un Privilegio, un Don Maravilloso, una Bendición de Dios, que nos toca cuidar todos los días.

Fortalecer Unidad, fortalecer el Modelo de Alianzas que nos une a tod@s, para avanzar contra la Pobreza; fortalecer la Paz, la Tranquilidad, la Seguridad de todas las Familias, para fortalecer las Rutas de Prosperidad. Para crear Prosperidad. Para Seguir Cambiando Nicaragua !

Hoy, 31 de Diciembre, recordamos al Inolvidable y Siempre Presente, Héroe de la Solidaridad, Roberto Clemente, el Hermano que dio la Vida por Nicaragua ocho días después del Terremoto, cuando lamentablemente su avión, cargado de ayuda para los damnificados de Managua, se precipitó al Mar Caribe.

Clemente, dice el Compañero Enrique Armas, estaba en la cumbre de su Carrera, acababa de conectar su hit 3,000 en Grandes Ligas, y se preparaba para celebrar una Navidad en 1972, inolvidable para él y su Familia.

Sin embargo, convirtió la Navidad en un Hablatón televisivo para recaudar Ayuda Solidaria para l@s nicaragüenses, y su Fiesta de Año Nuevo la cambió para venir a entregar personalmente la Ayuda a Managua… él, la Estrella, el Astro, el Héroe de la Solidaridad.

Roberto vivió casi un mes en Nicaragua en ese año 1972. Había traído a la Selección de Béisbol de Puerto Rico para participar en el inolvidable Campeonato Mundial de Béisbol de 1972. Era el Manager de Puerto Rico en ese Mundial. Fue la Figura más importante de ese Torneo. Fue la gran atracción del Campeonato. Y dirigiendo a Puerto Rico ganó más de una decena de juegos en ese Mundial de Nicaragua.

Días antes de La Gritería para nosotr@s, el 7 de Diciembre, regresó a su casa en Puerto Rico, y prometió volver de vacaciones a Granada, Managua y Masaya. Se enamoró de Granada, colonial y atractiva. Compró docenas de zapatos en el famoso Porten Shoes de Heberto Portobanco.

Apenas días después de irse, regresaba, ya no de vacaciones, sino con ayuda para las Familias nicaragüenses. Todo esto lo está escribiendo el Compañero Enrique Armas, Vicealcalde de Managua.

Cómo olvidar ese gesto, si lo mueve a un@ a las lágrimas estar leyendo esto ? Ver el desprendimiento, ver la capacidad de Amor de un Ser Humano Grande.

Desde aquel 31 de Diciembre, no sólo lo lloran sus tres hijos, todos de nombre Roberto, sino también su esposa, Doña Vera. Y todo Puerto Rico; el Pueblo de Nicaragua, y el Mundo.

Hermano Solidario, Roberto Clemente, Héroe de la Solidaridad, sigue siendo el más grande ejemplo de Fraternidad y Compañerismo que nuestro Continente recuerda por siempre.

Hermosa Nota la que preparó el Compañero Enrique Armas !

Con Roberto Clemente, y su Espíritu Inmenso en el Corazón, Vamos Adelante…! Con ese Legado, Glorioso y Victorioso, Vamos Adelante ! A Doña Vera, a los tres Roberto, todo el Amor de Daniel, mío, de nuestra Familia, y de todo el Pueblo nicaragüense.

Dice el Compañero Ervin Barreda que ha concluido el recorrido por Asososca esta mañana : Normalidad 95% en el Cuerpo de Agua. Proceso de finalización, piensa él, del Volteo Térmico. És muy poco probable que se dé una afectación mayor, pero vamos a mantener Vigilancia y Monitoreo, como Prevención ante cualquier imprevisto de la Naturaleza. Hablábamos precisamente de lo impredecible de estos Tiempos, pero es que, no hay sorpresas sino sorprendid@s. Hay que estar preparad@s. Hay que estar previniendo todo el tiempo.

Tenemos 4 sismos en nuestro Territorio, todos menos de 4 grados : En Jiquilillo, de 3.3, 3 sismos; y al Sureste de El Tránsito, un sismo de 3.3. Luego también, actividad volcánica normal. Las lluvias, igual comportamiento que és lo que hemos visto hasta ahora.

Y la tragedia del día : El incendio en el Mercado Roberto Huembes. Hay personas muy graves ! Tenemos con quemaduras de tercer grado a un Compañero que trabajaba en una Floristería, y también un visitante que comía en los restaurantitos o comedores del Roberto Huembes. Ambos están en los Hospitales Especializados. Estalló un tanque de gas en la Floristería Girasol, ubicada en el Sector de Comiderías del Mercado Roberto Huembes. Después tenemos a otr@s Herman@s, son 9 personas con quemaduras de primero y segundo grado. A tod@s ell@s, y a sus Familias, nuestro Cariño.

Estas son las cosas que tenemos que aprender a prevenir ! Y yo le pido al Doctor González, que desde tempranito me estaba avisando, que seamos más insistentes en la revisión de todos estos espacios donde acude tanto público, en Managua y en todo el País. Insistir en la revisión con los Compañeros Bomberos de la Dirección del Ministerio de Gobernación, y los Compañeros de las Asociaciones de Voluntarios; el Comandante Delgado, y todos los Compañeros que estamos juntos en una Asociación cada vez más fuerte, para atender estas Calamidades.

Incluso, uno de los Compañeros que estuvo allí és un Bombero que estaba de compras, y está entre los quemados, porque, sin traje, sin protección, se metió a apoyar a las personas que estaban sufriendo en ese momento… Otro Héroe de la Solidaridad !

Es que nosotr@s somos un Pueblo que inspira Solidaridad, y tenemos que seguirlo siendo.

La Solidaridad és uno de los Valores más altos de la Humanidad, y nos hace todos los días mejores. En la medida en que sabemos ser Solidarios, sabemos querer, sabemos amar, y sabemos avanzar en Cariño.

Compañer@s, quiero culminar, completar esta Presentación, recordando lo que hablábamos ayer… Estos últimos días de año son Rituales que tenemos tod@s; decimos : El Año termina hoy, mañana empieza un Nuevo Tiempo. En realidad, el Tiempo sigue, la Vida continúa, pero tod@s nos empeñamos en abrir, mentalmente, espiritualmente, culturalmente, un Nuevo Tiempo, cuando inicia un Nuevo Año.

Por eso, el Poemita que citamos ayer, que és de un escritor antiguo, chino, ese Poemita és realmente profundo ! “Cuando el Espíritu no carga lo inútil…” Qué puede ser lo inútil ? Resentimientos, rencores, todo lo tóxico que podemos andar adentro… Cuando no cargamos lo inútil, cuando sabemos ir Adelante, con todas nuestras Bondades, todas nuestras Bendiciones, valorándolas, entonces és un Tiempo verdaderamente Bueno para Hombres y Mujeres.

No carguemos lo inútil. No carguemos lo que nos atrasa. No carguemos lo que nos paraliza. No carguemos miedos, rencores, envidias, egoísmo. No carguemos lo negativo, lo inútil… Eso és inútil !

Llenémonos de Amor, de Cariño, de Fuerza, de Fortaleza, que sobra y abunda en nuestra Historia, en nuestra Memoria, en nuestro Presente. Llenémonos de la Fuerza Espiritual Magnífica, esa Fuerza Espiritual Inmensa que tiene nuestro Pueblo, y que tiene nuestra Historia.

Para que, mañana, que ya llamamos Año Nuevo, Nuevo Día, Nuevo Año, seamos tod@s un poquito mejor, y nos empeñemos en ir siendo cada vez mejores, e ir haciendo de nuestra Nicaragua, una Sociedad más Alegre, una Sociedad todavía más Alegre, todavía más Tranquila, todavía más Amorosa, todavía más Familiar, y todavía más llena de Valores. Llena de Fé, llena de Familia, de ese Espíritu de Familia que a nosotr@s nos anima y nos fortalece cada día. Y de Comunidad !

Somos un Pueblo, de verdad, Grande, Victorioso. Siempre sabemos Salir Adelante, y sabemos Salir Adelante, sin amargarnos ! Al contrario, sabemos dejar lo inútil atrás, e ir Adelante con todo lo Bueno, y en Agradecimiento infinito a Dios por todo lo que nos deja… Y trabajamos, sabemos trabajar con esos Dones ! Ese és el Reto, el Desafío : Trabajar con lo que Dios nos da, para ser mejores, y para hacer todo de mejor manera… Vamos Adelante !

El Abrazo de nuestro Comandante Daniel, para tod@s, y para cada un@. El Abrazo Inmenso, Infinito, de nosotr@s, de nuestra Familia, y de tod@s nuestr@s Compañer@s que en cada rincón de nuestra Nicaragua… Compañer@s de los CLS, Compañer@s de las Alcaldías, Compañer@s de la Juventud, Compañer@s de nuestras Instituciones de Gobierno que no han descansado en estos días; Compañer@s de este Proyecto de Fraternidad Cristiana, Socialista, Sandinista, Solidaria; Compañer@s y Herman@s como Gran Familia nicaragüense, Unid@s en un Gran Abrazo, cerramos el Año 2016, y abrimos el 2017, para seguir junt@s edificando Victorias.

Gracias, Compañer@s. El Amor de nuestro Comandante Daniel, y el Compromiso, suyo y de tod@s nosotr@s, de Seguir Cambiando Nicaragua, en Amor, Fé, Familia, y Comunidad. Muchas gracias.