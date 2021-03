Román González: «No sólo me robaron la pelea sino que a toda Nicaragua también»

Román «Chocolatito» González y Juan Francisco «El Gallo» Estrada protagonizaron la noche del sábado una pelea para la historia, que desde ya está siendo mencionada como potencial pelea del año… Sin embargo, un polémico fallo y más aun, una tarjeta con puntuación fantasiosa, es lo negativo de lo que parecía ser una noche perfecta.

Según las estadísticas de la pelea, Román tiró más golpes que el “Gallo”, conectó más, su porcentaje de golpeo fue mayor y en el ring, lució más contundente que el azteca en medio de ser una pelea cerrada de principio a fin.

El juez Jesse Reyes marcó 115-113 a favor de Chocolatito, David Sutherland punteó 115-113 para Estrada y Carlos Sucre, quien se convirtió en el “villano” de la noche, punteó un descabellado 117-111 a favor el Estrada.

“Chocolatito” se resignó a aceptar un fallo que en lo absoluto le quita brillo a su carrera… El mundo del Boxeo calificó de despojo la victoria del pinolero.

“Me siento triste porque no sólo me robaron la pelea, sino que le robaron a Nicaragua también”, dijo Chocolatito, ya con la mente más despejada después de la brutal pelea que protagonizó ante el “Gallo”.

“Me preparé a consciencia para esta batalla. Fue un sacrificio de meses, donde no estuve cerca de mi familia y donde me privé de muchas cosas. No era para que esto terminara así. Pienso que muchos jueces en el Boxeo han perdido honestidad”, añadió Román.

“Chocolatito” manifestó que luego de la pelea le hablaron de un tercer choque contra “El Gallo”, pero aún debe sentarse con su equipo de trabajo para discutir sobre esa posibilidad.

“Yo siempre consulto a Dios mis siguientes pasos. Sé que Estrada y yo dimos una gran batalla y el público quedó encantado. Pero vamos a esperar que ocurre. Actualmente me siento confundido por como votaron los jueces en mi contra”, añadió.

Chocolatito con el polémico fallo en contra presenta 50 victorias por 3 derrotas y 41 nocauts y el “Gallo” ahora tiene 42 triunfos por 3 reveses y 28 despachados antes del límite.