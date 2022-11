La leyenda del Rock británico Rod Stewart rechazó una oferta de 1 millón de dólares para actuar en el mundial de Qatar el compositor dijo “No estaba bien” me ofrecieron más de un millón de dólares hace 15 meses por tocar. Lo rechacé. No me parecía correcto ir”, comentó el interprete de Da Ya Think I’m Sexy?.

Rod Stewart rechaza 1 millón de dólares para actuar en el mundial de Qatar 2022

Así, se unió a una lista de personajes públicos que se han declarado en contra Qatar por su discriminación a mujeres y a la comunidad LGBT. “La homosexualidad es un trastorno mental”, declaró hace apenas unos días el embajador del Mundial, Khalid Salman.

¿Quiénes sí se presentarán en Qatar 2022? Antes del partido entre Ecuador y Qatar, reconocidos artistas como Shakira, J Balvin, Black Eyed Peas y el grupo BTS se presentarán en la gran inauguración, la que se realizará este domingo 20 de noviembre en el Estadio Al Bayt, en Al Khor.