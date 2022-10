Ringo Starr detiene su gira de conciertos por Covid-19

El multiinstrumentista Ringo Starr y ex baterista de The Beatles cancelo su gira de concierto al dar positivo a COVID-19.

Ringo Starr detiene su gira de concierto por Covid-19

“Ringo espera retomar tan pronto como sea posible y se recupera en casa. Como siempre, él y los All Starrs envían amor y paz a sus fans y esperan verlos de nuevo en la gira pronto”, señala un comunicado de la banda.

Ringo Starr y la All Starr Band — integrada por Steve Lukather de Toto, Colin Hay de Men at Work y Hamish Stuart y Edgar Winter de Average White Band — también tuvieron que cancelar sus conciertos del fin de semana pasado en New Buffalo, Michigan, y Mystic Lake Casino en Prior Lake, Minnesota.

Esta no es la primera vez que el COVID frena la gira de Ringo Starr. El pasado mes de junio, Starr tuvo que posponer varias fechas en Estados Unidos después de que dos miembros de su All-Starr Band, Edgar Winter y Steve Lukather, contajeran la enfermedad.

“Sentimos mucho haber defraudado a los fans”, escribió Starr en un mensaje a los fans en ese momento. “Ha sido maravilloso volver a la carretera y nos lo hemos pasado muy bien tocando para todos vosotros. Pero como todos sabemos, la COVID-19 sigue aquí y a pesar de ser cuidadosos estas cosas pasan”.