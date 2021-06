Al parecer las fotos románticas entre hombres no son del todo bien vistas por los usuarios de redes sociales, así lo comprobó el cantante Ricky Martin quien en las últimas horas perdió miles de seguidores, tras la publicación de fotos “calientes” con su esposo Jwan Yosef.

Ricky Martin perdió miles de seguidores por publicar fotos “calientes” con su esposo

Las fotografías fueron tomadas para la revista Cap 74024 y se enmarcan en las celebraciones del Orgullo Gay y, para su sorpresa, tras publicarlas comenzó a recibir “mensajes despectivos” y perdió un montón de seguidores.

“Claro está, no es el número de seguidores lo que me preocupa, es el mensaje que hay detrás de su decisión lo que me ha provocado el mismo sentimiento que tuve hace años antes de compartir públicamente mi orientación sexual”, ha lamentado.