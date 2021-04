Retienen en Rivas a ilegales involucrados en accidente vial

Autoridades de la Policía Nacional de Rivas, retuvieron a varios indocumentados que se transportaban en la camioneta Mitsubishi, placas M 174-441, cuyo conductor perdió el control y se volcó en la carretera Rivas-La Virgen en el departamento de Rivas.

Los indocumentados, supuestamente oriundos de Haití, resultaron lesionados por lo que fueron trasladados al hospital Gaspar García Laviana de la ciudad de Rivas.

En tanto, la Policía investiga el paradero del conductor de la camioneta que tras el accidente se esfumó del lugar.

Por su parte, don Baner Vicente Flores, de 40 años, propietario de la camioneta, dijo a Tu Nueva Radio Ya, que a eso de las cinco de la tarde, llegó un conocido a alquilarle el automotor por 60 dólares, pero no me dijo para que la quería.

“El me llamó por celular y me dijo que se había dado vuelta con la camioneta…y por eso me vine al lugar”, dijo don Baner, quien fue retenido para investigaciones por la Policía.