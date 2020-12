Rescatan con vida a Miss Mundo Teen Emily Castillo

La modelo mexicana Delia Emily Castillo, quien fue coronada como Miss Mundo Teen Latina en el año 2017 fue rescatada con vida en Las Vegas, Estados Unidos.

Emily Castillo, Miss Mundo Teen, fue rescatada con vida en Estados Unidos

Castillo, de 17 años de edad, había sido reportada como desaparecida por su mamá el pasado 2 de diciembre en la ciudad de Hermosillo, en el Estado de Sonora, México.

La información familiar narra que esta beldad despareció el 1 de diciembre en San Pedro El Saucito, Hermosillo, Sonora; luego de que sus parientes ingresaron a un restaurante a desayunar mientras que ella se quedó sola en el auto. Cuando salieron, Delia ya no estaba.

Tras su desaparición, el pasado 4 de diciembre fue publicado en su perfil de Facebook un extraño mensaje en el que aseguraba que estaba muy bien.

«Quiero que sepan que estoy bien, no ocupo ayuda y no estoy secuestrada. Estoy sana, mi mamá me quiso meter a un manicomio, por eso me salí del carro», decía el mensaje que fue borrado poco tiempo después.

Un extraño caso

Ella fue víctima de un crimen, alguien esta tras las rejas y continúan las investigaciones, declaró a los medios su progenitora Rosa Isela Castillo.

Doña Rosa reportó que el pasado 13 de diciembre en horas de la noche recibió una llamada telefónica de la policía de Las Vegas donde le informaron que su hija fue rescatada.

La señora añadió que la jovencita esta internada en un hospital estadounidense, donde se recupera ya que sufrió lesiones principalmente en su rostro y esta recibiendo terapia psicológica.

Las autoridades mexicanas detallaron que la adolescente ingresó a Estados Unidos a eso de las 05:10 am del pasado 2 de diciembre, a través del puerto fronterizo de Nogales, Arizona.