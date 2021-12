República Dominicana podría quedarse sin cerveza para las fiestas navideñas y esta es la razón principal

La Cervecería Nacional Dominicana advirtió que por un problema de logística internacional, el mercado de bebidas alcohólicas podría quedar desabastecido.

En vísperas de las Fiestas navideñas y de fin de año, la Cervecería Nacional Dominicana, compañía que produce la cerveza más consumida del país caribeño, advirtió que podría escasear el producto debido a un problema de falta de botellas de vidrio.

En un comunicado, la compañía que fabrica la cerveza Presidente, señaló que solo ha recibido el 57 % de las botellas que encargó en el exterior en 2021, lo que le “impide cubrir la demanda actual y la que se espera para las fiestas de fin de año”, reconoció la vicepresidenta de Mercadeo y Estrategia, Cándida Hernández.

Actualmente, las botellas de vidrio escasean en República Dominicana, por lo que muchos consumidores se han tenido que volcar a los envases en lata o a las cervezas importadas, que tienen un costo más alto.

Las vidrieras a nivel global cerraron sus hornos durante la pandemia y aún no han regresado a sus niveles regulares de producción, por lo que no logran suplir la demanda de botellas nuevas, no solo de cerveza sino también de otros productos de consumo masivo.

Para superar la crisis, la Cervecería Nacional Dominicana firmó un acuerdo con la empresa Caribbean Glass Industry para la producción local de botellas en una planta de Santo Domingo, y las primeras unidades de muestra ya están en etapa de prueba para validar el cumplimiento de todas las especificaciones técnicas requeridas para su comercialización.

Además, los responsables de la firma han pedido a los consumidores que colaboren no tirando las botellas a los contenedores de basura, sino llevándolas a las despensas para que retornen a la producción.

“El camino aún es desafiante, pero trabajamos intensamente para que pronto los dominicanos puedan disfrutar de la cerveza que tanto los llena de orgullo en la cantidad que desean”, informó la compañía.

RT