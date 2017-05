Alerta por hombre armado en aeropuerto de Orlando

El sospechoso, que se encuentra dentro de uno de los estacionamientos, ha amenazado con lastimarse y dañar a otras personas.

La Policía del estado de Florida (EE.UU.) se encuentra respondiendo al caso reportado de un hombre armado que se encuentra dentro de uno de los estacionamientos del Aeropuerto Internacional de Orlando, informa Fox News.

De acuerdo con un portavoz del aeropuerto, el sospechoso ha amenazado con lastimarse y dañar a otras personas. Según las autoridades, el hombre no ha atacado a nadie, y en este momento los oficiales están tratando de conseguir que entregue el arma.

La policía de Orlando confirma que el incidente tiene lugar en el nivel uno de la terminal A del aeropuerto, en la sección de vehículos de alquiler. La zona donde se encuentra el hombre armado ha sido aislada. El tráfico alrededor del aeropuerto está prácticamente bloqueado por el incidente.

Incident ongoing involving man w/ weapon in terminal – Level 1 A-side, rental car area. Police on scene, area contained. Min impact to ops.

— Orlando Intl Airport (@MCO) 31 de mayo de 2017