Reina Isabel y Príncipe Felipe envían mensaje a los países de Centroamérica

Su majestad la Reina Isabel y el Príncipe Felipe de Reino Unido enviaron sus oraciones y saludos a los pueblos centroamericanos afectados por el paso del Ciclón Tropical ETA.

La Reina Isabel II y el príncipe Felipe de Reino Unido

A continuación el mensaje en español

“Al príncipe Felipe y a mí nos entristeció profundamente la trágica pérdida de vidas y la destrucción causada por el Huracán Eta. Nuestros pensamientos y oraciones están con aquellos que han resultado heridos o han perdido la vida, y todos aquellos cuyos hogares y medios de vida se han visto afectados. Elizabeth R.”

El mensaje íntegro en inglés

“Prince Philip and I were deeply saddened by the tragic loss of life and destruction caused by Hurricane Eta. Our thoughts and prayers are with those who have been injured or lost their lives, and all those whose homes and livelihoods have been affected. Elizabeth R.”