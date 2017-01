Regresa al país, compatriota que perdió sus piernas bajo el tren “La Bestia”

En el aeropuerto Augusto C. Sandino fue recibido este viernes por su familia Dimas Iván Figueroa Castellanos, de 40 años, quien perdió sus piernas y dos dedos de su mano izquierda al caer del conocido “Tren de la Muerte”, o “La Bestia”, que transporta a inmigrantes ilegales que tratan de entrar a Estados Unidos.

Anoche, las autoridades de inmigración llegaron al hospital donde Figueroa Castellanos había sido dado de alta, para trasladarlo al aeropuerto de la Ciudad de México para luego subirlo en un avión rumbo a Managua.

El compatriota cayó del “Tren de la Muerte”, el pasado primero de diciembre, al sufrir un mareo causado por la falta de alimentos.

Figueroa partió de Nicaragua a mediados de noviembre junto a un amigo llamado Miguel, y tenía más de un año que no tenía trabajo. El día que ocurrió la tragedia, tenía dos días de no comer.

El accidente ocurrió en el sector de Pozo Blanco, en San Luis de la Paz, donde Figueroa sobrevivió gracias a que su amigo se bajó del tren para auxiliarlo y buscar ayuda.

“Queríamos llegar rápido a Estados Unidos, yo me iba a quedar seis meses en San Antonio, Texas, ahí mi primo ya me tenía conseguido trabajo en construcción, después me iba a ir a Ohio, donde también ya me habían prometido trabajo, pero todo salió mal”, recordó Figueroa.