Real Madrid a una complicada visita en Champions

Este martes desde las 2 pm (Hora de Nicaragua) el Real Madrid tendrá una visita complicada al Borussia Monchengladbach de Alemania, por la jornada dos de la Champions.

Recordemos que los merengues vienen de perder en casa 2-3 ante el Donetz y los alemanes de empatar 2-2 ante el Inter italiano.

Para este partido el director técnico del conjunto alemán, Marco Rose, dijo lo siguiente:

«El Real Madrid tiene una plantilla muy fuerte, sabemos que va a ser un partido difícil, pero somos ambiciosos. Queremos aprovechar las ocasiones que tengamos y demostrar de lo que somos capaces. Todos los jugadores que han estado hasta ahora en la liga y Champions están disponibles para el partido”, declaro el técnico.

Las probables alineaciones para este martes serán:

B. M’Gladbach: Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini; Kramer, Neuhaus; Thuram, Embolo, Hoffmann; Plea.

Real Madrid: Courtois; Nacho, Ramos, Varane, Mendy; Valverde, Casemiro, Kroos; Asensio, Benzema, Vinícius.

La jornada completa de Champions para este martes 27 de octubre será la siguiente:

Lokomotiv Moscú vs Bayern Munich.

Donetz vs Inter.

Atalanta vs Ajax.

Atletico de Madrid vs Salzburgo.

Liverpool vs Midtjylland.

Marsella vs Manchester City.

Porto vs Olimpiacos.