Real Estelí se enfrentara a Columbus de la MLS en 8vos de final de Concacaf

Este miércoles se realizo el sorteo para la ronda de los octavos de final de la Champions League de Concacaf y el campeón nacional Real Estelí se enfrentara al actual campeón Columbus Crew S.C. de la MLS de Estados Unidos.

El partido de Ida se realizara en Nicaragua entre el 6 y 8 de abril y la vuelta entre el 13 y 15 del mismo mes en Estados Unidos. “Los días exactos y horarios para los desafíos serán determinados en las próximas semanas atreves de un comunicado”, anuncio Concacaf.

El conjunto Columbus es el actual campeón de la MLS. La página oficial del Real Estelí recalca que los norteños se han enfrentado en seis ocasiones ante clubes estadounidense, con dos empates y cuatro derrotas.

Los empates fueron ante Dallas F.C y Sporting Kansas City, las derrotas han sido en par de ocasiones ante Toronto y una derrota cada uno ante Kansas y Dallas.

Los otros cruces quedaron de la siguiente manera: El Cruz Azul de México se enfrentara al Arcahaie, Toronto de Estados Unidos vs León de México, Monterrey vs Pantoja, Portland vs Marathon de Honduras, América de México vs Olimpia de Honduras, Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica vs Atlanta de la MLS y Filadelfia vs Deportivo Saprissa.