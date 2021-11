Real Estelí golea al Diriangén en el clásico nacional

El Real Estelí ganó, gustó y goleó 3-0 a los Caciques del Diriangén en el clásico del fútbol nicaragüense.

Con doblete de Harold Medina y anotación de Henry García, los norteños se afianzaron en el liderato del campeonato. El Tren llegó a 34 puntos, con 34 goles anotados y solamente catorce permitidos.

Los Caciques se mantuvieron con 31 unidades en la segunda posición, con 28 anotados y 19 permitidos.

En otros resultados, Managua F.C ganó 3-0 a la Unan-Managua, el Walter Ferretti 2-1 a Sebaco, Real Madriz por la mínima venció 1-0 a Jalapa y Ocotal 1-0 Juventus.

La tabla de posiciones tiene al Real Estelí líder después de quince fechas con 34 puntos, los Caciques del Diriangen 31, Managua F.C 25, Walter Ferretti 24, Juventus 20, Real Madriz 18, Ocotal 17, Sebaco 14 y Jalapa con la Unan-Managua tienen 13 cada uno.

La jornada número 16 del fútbol nacional se realizará de la siguiente manera: La Unan-Managua vs Real Estelí, el Juventus ante Walter Ferretti, los Caciques del Diriangen vs Real Madriz, Ocotal vs Managua F.C y Sebaco como local ante Jalapa.