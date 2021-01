Real Estelí gana como visitante en la jornada dos del fútbol nica

El campeón del fútbol nicaragüense Real Estelí, derroto 4-2 a Chinandega y mantuvo su paso perfecto en el torneo clausura del fútbol pinolero.

Con par de anotaciones de Keylon Batiz y uno cada uno de Richard Rodríguez y Silva, los norteños llegaron a seis puntos en dos desafios.

Batiz de solamente 16 años, se convirtió en el jugador mas joven en marcar un doblete en primera división.

Con este resultado la tabla de posiciones quedó de la siguiente manera: Real Estelí, Caciques del Diriangen y Managua FC están al frente con seis puntos, Walter Ferretti cuatro unidades, Juventus tres, el Deportivo Jalapa, Júnior y Real Madriz con un punto, sin unidades están Deportivo Ocotal y Chinandega.

La jornada tres se jugará este fin de semana de la siguiente manera: El sábado como local el Deportivo Jalapa vs Walter Ferretti, en Managua el C.D. Junior vs Deportivo Ocotal y Juventus como local en Masaya ante los Caciques del Diriangen. Para el domingo Chinandega ante Managua FC y como visitante Real Esteli vs Real Madriz en Somoto.