El Tren del Norte Real Estelí continúa ganando en el fútbol nicaragüense, en esta ocasión su víctima fue Juventus a quien terminó goleando 4-1.

Foto cortesia del Real Estelí

Por los norteños anotaron Juan Barrera, quien se consolidó en el liderato de goleo del torneo con siete en cuatro partidos, Richard Rodriguez, Josué Quijano y Harold Medina.

El Tren mantuvo su marcha perfecta al conseguir cuatro victorias en igual número de partidos, es el máximo anotador del torneo con 13 y solamente permite tres.

En otros resultados de la fecha 4 del fútbol nicaragüense, Walter Ferretti goleo 4-0 al Club Deportivo Junior, Jalapa venció 2-0 a los Caciques del Diriangen, Chinandega 4-2 al Deportivo Ocotal y Managua FC 2-0 al Real Madriz.

La tabla de posiciones quedó de la siguiente manera:

Real Estelí líder con 12 puntos, Walter Ferretti 10, Managua F. C 9, Jalapa y Diriangen 7, Ocotal 6, Chinandega y C. D. Junior 3, Real Madriz 3 y Juventus sin puntos.

La jornada cinco tendrá los siguientes desafíos:

Diriangen vs Ferretti, Managua FC vs Juventus, Real Estelí ante Jalapa, Chinandega vs Junior y Ocotal vs Real Madriz.