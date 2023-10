Real Estelí arranca la semifinal de la Copa C.A. ante Independiente de Panamá en casa

Concacaf ha confirmado los enfrentamientos y el calendario para las Semifinales y Repechaje de la Copa Centroamericana-2023. El Real Estelí en semifinales estará enfrentando al Independiente de Panamá el 26 de octubre en casa y el dos de noviembre en Panamá.

“Las series de ida y vuelta están programadas del 24 al 26 de octubre (partidos de ida) y del 31 de octubre al 2 de noviembre del 2023 (partidos de vuelta)”, destaco Concacaf en un comunicado.

“La Liga Deportiva Alajuelense (Costa Rica), Club Atlético Independiente (Panama), Real Estelí FC (Nicaragua) y Herediano (Costa Rica) estan en semifinales, además, estos cuatro clubes han asegurado su participación en la Copa de Campeones Concacaf expandida a 27 clubes del próximo año”, recalco Concacaf.

Los enfrentamientos de las Semifinales y el Repechaje de la Copa Centroamericana Concacaf-2023 son los siguientes:

Semifinal 1: Alajuelense vs Herediano, amnod de Costa Rica.

Semifinal 2: Real Estelí vs Club Atlético Independiente

Repechaje 1: Cartaginés vs Comunicaciones de Guatemala.

Repechaje 2: Deportivo Saprissa vs Motagua de Honduras.

Los Partidos de Ida se jugarán de la siguiente manera:

Martes 24 de octubre 2023, Cartagines vs Comunicaciones FC en el Estadio Fello Meza, Cartago, Costa Rica.

Miércoles 25 de octubre 2023, Motagua vs Deportivo Saprissa en el Estadio Chelato Uclés, Tegucigalpa, Honduras y el Herediano vs Alajuelense.

Jueves, octubre 26, 2023, Real Esteli FC vs C.A Independiente en el Estadio Independencia, Estelí, Nicaragua

Los Partidos de Vuelta se jugarán así:

Martes 31 de octubre 2023, Comunicaciones FC vs CS Cartagines en el Estadio Doroteo Guamuch Flores, de Guatemala.

Miércoles 1 de noviembre 2023, Deportivo Saprissa vs FC Motagua en el Estadio Ricardo Saprissa, San Jose, Costa Rica,

La Liga Deportiva Alajuelense vs CS Herediano – Estadio Alejandro Morera Soto, Alajuela, Costa Rica

Jueves 2 de noviembre 2023, C.A Independiente vs Real Estelí FC en el Estadio Rommel Fernández, de Panamá.

Los ganadores de cada enfrentamiento de la semifinal avanzarán a la Final de la Copa Centroamericana Concacaf 2023, donde por primera vez se coronará al campeón de Centroamérica. La Final de ida y vuelta está programada del 28 al 30 de noviembre (partido de ida) y del 5 al 7 de diciembre (partido de vuelta).