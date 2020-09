¿Quién se armó mejor en el Draft para la profesional?

Un total de 104 peloteros fueron escogidos en el Draft de la Liga Nicaragüense de Béisbol Profesional (LNBP) que se realizó este viernes.

Escogencia del Draft en La Profesional. Foto cortesía de Canal 2

Las franquicias participantes fueron de los Indios del Bóer, Tren del Norte, Tigres de Chinandega, Gigantes de Rivas y los actuales campeones Leones de León.

Entre los principales peloteros tomados en el Draft por el Bóer están Jimmy Bermúdez, Juan Carlos Urbina, Omar Obregón, Juan Bermúdez, Winston Davila entre otros.

Por su parte el Tren del Norte se quedó con Sandy Bermúdez, Sheyder García, Renato Morales, el ex grandes ligas Everth Cabrera y Darwin Sevilla.

Los campeones Leones tomaron al ex grandes ligas nicaragüense Wilton Lopez, Berman Espinoza, Dwight Britton, Braulio Silva, Darrel Campbell, Mark Joseph y Arnol Rizo.

Los Tigres de Chinandega tomaron como primera escogencia a Ramón Flores y posteriormente a Harvy Talavera, Walter López, Yeris Gonzalez, Luis Montealto, Roger Marín…

Los Gigantes de Rivas escogieron al lanzador Fidencio Flores, Ronald Medrano, Iván Marín, Elvin García, Isaac Benard entre otros.

Una de las Sorpresas fue que peloteros como Ronald Garth, Justo Rivas y Oscar Gonzalez entre otros no fueron seleccionados entre los 104 jugadores, lo que no significa que no estarán en la Liga sino que cualquier equipo puede tomarlos.

La Liga Profesional esta prevista para que inicie en los primeros quince días del mes de noviembre.