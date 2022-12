Ricardo Cuenci, es el niño dueño de la melodiosa voz que todos reconocemos al escuchar la inconfundible melodía de “Mi burrito sabanero”, villancico que se ha convertido en un elemento básico atemporal en los países latinoamericanos e inyecta nostalgia en cada temporada navideña.

¿Qué pasó con el niño del villancico ‘Mi burrito sabanero’?

¿Pero, qué pasó al día de hoy con este pequeño que tenía 8 años al momento de grabar esta canción, y cómo fue que llegó a ser seleccionado para interpretarla?

El venezolano Hugo Blanco Manzo, fue el compositor, y quiso que las letras que había plasmado fueran interpretadas por niños. Por tanto, le hizo la propuesta a Raúl Cabrera, el director del Coro Infantil de Venezuela, para que le ayudara a elegir a los cantantes pequeños. Cuando ya estaban en el estudio con el menor seleccionado, el asunto no fluyó.

Y fue ahí donde entró en escena, el pequeño Ricardo, que cuenta:

“Me decían que yo tenía buena voz. Empecé a cantar en los pasillos, a tararear y a silbar. Estaban grabando, pero el que estaba cantando no les servía. Me hicieron pasar y me pusieron a cantar. (…) Yo no pronunciaba la ‘s’, decía ‘tabanero’”

Las horas y horas pasaron tratando de que dijera bien ‘sabanero’. Como le fue imposible, el maestro Blanco en la madrugada aceptó que se escuchara un tanto raro la palabra por la dicción del pequeño artista.

Sin importar ello, el villancico se popularizó. Así que, para aprovechar el éxito, el maestro Cabrera creó el grupo La Rondallita con los niños de su coro que habían participado en la grabación.

Cuenci ha dicho que permanece en el olvido: “Nunca recibimos nada, ni el coro ni La Rondallita. Quisiera que se hiciera justicia conmigo porque tengo gente detrás que me necesita”.

Según le había dicho a los medios años atrás, por una disputa entre su padre y el compositor Blanco, él no recibió ninguna ganancia. Tras pertenecer a La Rondallita, trató de continuar en la música, pero todo se esfumó tan pronto fue creciendo.

“Nadie me había llamado para saber de mí como cantante. Yo he querido ir a la televisión para decir que el ‘burrito sabanero’ sí existe. Yo quisiera que la gente lo supiera, que yo soy un hombre de buen corazón”, le comentó a los medios en su momento.

Ahora con 55 años, en una reciente entrevista en YouTube, Cuenci ha pedido ayuda a todos aquellos que han escuchado el villancico, pues atraviesa difíciles momentos.