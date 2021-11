Pueblo nicaragüense acude masivamente a ejercer su derecho al voto en Elecciones Libres y Soberanas 2021

A las siete en punto de la mañana de este domingo, las 13 mil 459 Juntas Receptoras de Votos del país, abrieron sus puertas para iniciar las Elecciones Libres y Soberanas 2021, a las cuales acudió masivamente el pueblo nicaragüense de forma espontánea y voluntaria.

Pueblo nicaragüense acudió masivamente a ejercer su derecho al voto en Elecciones Libres y Soberanas 2021

Esta fiesta cívica fue realizada para elegir al Presidente y Vicepresidente del país, diputados nacionales, departamentales y Parlamento Centroamericano, con la participación de seis partidos políticos nacionales y uno regional.

Desde muy temprano, muchas personas se organizaron en filas frente a los centros de votación, para ingresar de manera ordenada a las Juntas Receptoras de Votos para ejercer su derecho al sufragio directo y secreto.

El Presidente de la República, Comandante Daniel Ortega Saavedra y la Vicepresidenta compañera Rosario Murillo Zambrana, llegaron a mediodía a ejercer su derecho al sufragio en el Centro de Votación ubicado en las instalaciones de la Universidad Central de Nicaragua.

El Ministro de Relaciones Exteriores, Denis Moncada y su esposa, ejercieron su derecho universal al sufragio en el centro educativo Guardabarranco en el distrito 1.

“Estamos en una fiesta electoral, ejerciendo ese derecho sagrado, propio de los nicaragüenses de depositar su voto, un derecho y un deber constitucional, personal, patriótico”, señaló el canciller.

El compañero Moncada destacó que somos los nicaragüenses los que elegimos a las autoridades políticas internas que regirán el país por los próximos cinco años y que estas elecciones son una muestra de civismo y soberanía.

“No es ningún imperio, no es ninguna potencia quien va a amenazarnos e intimidarnos, no conocemos los nicaragüenses en general y los sandinistas en particular de amenazas e intimidaciones”, agregó el compañero canciller.

Otro que ejerció su derecho al voto este domingo es el doctor Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional quien destacó que Nicaragua siempre ha sido un ejemplo en estos procesos electorales, y que eso se repite en este 2021.

“En este proceso se ve el fortalecimiento de la democracia en Nicaragua y aseguró que con las votaciones de este domingo se están sellando las rutas de prosperidad de los nicaragüenses.

Tras ejercer su derecho al voto, la compañera Brenda Rocha Chacón, presidenta del Consejo Supremo Electoral (CSE), resaltó el ambiente de armonía en el desarrollo de las elecciones.

“Hemos estado garantizando todo este ejercicio en tranquilidad, paz y armonía”, destacó la magistrada quien anunció que esta noche estarán brindando los primeros resultados.

Por su parte, la magistrada electoral Mayra Salinas, envió un saludo a las familias nicaragüenses que llegaron a votar desde horas de la mañana, en una fiesta cívica ejemplar.

En el centro número 194, ubicado en el Club Motastepe, de Managua, se abrieron seis Juntas Receptoras de Votos, y ahí ejerció su voto el periodista y analista político Adolfo Pastrán, quien dijo que el proceso es rápido y ordenado.

“Lo importante es que todos los ciudadanos concurrieron desde temprano haciendo el ejercicio de su derecho soberano al voto para elegir”, dijo Adolfo.

Sobre el acompañamiento electoral, Pastrán subrayó que “es bueno que vean que este es un proceso legítimo, ordenado, limpio y transparente”.

Por su parte, el procurador especial de participación ciudadana, Sixto Ulloa, felicitó a los miembros de las Juntas Receptoras de Votos y dijo que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos está atendiendo desde el punto de vista de cómo y dónde hay que votar.

El periodista y analista político, Moisés Absalón Pastora, es otros de los más de cuatro millones de nicaragüenses que ejerció su derecho cívico al sufragio este 7 de noviembre en el centro de votación ubicado en el parque El Carmen, de Managua, donde resaltó este momento histórico para la nación.

“Todos los nicaragüenses que realmente amamos a nuestro país hemos levantado la mano para establecer una conexión directa con Dios porque es el que nos permite estar aquí”, externó Moisés, quien llegó junto a su esposa.

“Nunca en la existencia de este país bicentenariamente hablando habíamos deseado un momento tan propicio para marcar por la paz, por la prosperidad, por el desarrollo”, expresó.

Absalón mencionó que es el momento idóneo para ratificar el derecho a la soberanía y el respeto internacional.

El Centro de Votación número 229, ubicado en Altamira, Managua fue uno de los que abrió sus puertas con una fila de personas a la espera, y Diriangén Ferreti fue uno de los primeros en votar en un proceso rápido, ágil y en tranquilidad.

Durante la jornada, también acudieron a ejercer su derecho al voto el Jefe de la Policía Nacional, Primer Comisionado Francisco Xavier Díaz Madriz, la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, doctora Alba Luz Ramos Vanegas, y el Obispo de la Diócesis de León, Monseñor Sócrates René Sándigo Jirón.

También fueron a votar por sus candidatos favoritos, deportistas como Félix “El Gemelo” Alvarado, Campeón del Mundo en las 108 libras de la FIB, el excampeón mundial Rosendo Álvarez; el Big leaguer nicaragüense Jonathan Loáisiga, el comisionado Julio Sánchez, y el mánager del Bóer Omar Cisneros.

Igualmente llegaron temprano a depositar su voto, gente del mundo de la farándula como Gustavo Leytón, “El Rey del Chinamo” y el youtuber, José Ramón Quintanilla (JR).

En los recintos de votación, tanto los votantes, como los miembros de las Juntas Receptoras cumplieron con las medidas sanitarias emitidas por el Ministerio de Salud en el contexto de la pandemia.

En estas Elecciones Libres y Soberanas 2021, fueron convocados a ejercer su derecho al voto, 4 millones 478 mil 334 nicaragüenses, quienes asistieron a los 3 mil 106 Centros de Votación.

Los partidos políticos y alianzas protagonistas de las Elecciones Generales 2021, cumplieron con el Código de Ética para incentivar el respeto y la tolerancia del proceso cívico, durante la Campaña Electoral establecida del 21 de agosto al 03 de noviembre.

Un total de 232 Acompañantes Electorales procedentes de 27 países y 600 periodistas nicaragüenses y extranjeros fueron acreditados para seguimiento y cobertura a los comicios.

Los Acompañantes Electorales provienen de Estados Unidos, Canadá́, Abjasia, Osetia del Sur, Rusia, Alemania; Bélgica, España, Francia, Reino Unido, Italia, México, Argentina, Colombia, Chile, Paraguay, Perú́, Uruguay, Costa Rica, Honduras, Guatemala, Puerto Rico, República Dominicana, Panamá́, Venezuela, Inglaterra, Rusia, Cuba, España, Italia, Venezuela, Brasil, Chile y otras naciones de Nuestra América Caribeña.

Más de 30 mil efectivos de la Policía Nacional y Ejército de Nicaragua, con centenares de medios de transporte terrestre, acuáticos y aéreos, equipos de comunicación, acompañaron al pueblo en esta cita con la historia y la autodeterminación de nuestro país.