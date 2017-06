Publican video que demuestra que chofer que viajaba a “todo mamón” fue el que impactó al carro de Huber Silva

El doctor Carlos Javier Chavarría Rivas, abogado defensor del ex manager de beisbol, Huber Silva, publicó un video en su cuenta de facebook en el que se muestra presuntamente que el conductor del carro donde viajaban las 4 personas que perecieron en accidente de tránsito en pasado domingo, transitaba a exceso de velocidad y aventajando a lo largo de la vía.

“Minutos antes de la colisión, ustedes juzguen y valoren la manera temeraria que conducían el carro que impactó contra Huber Silva, esta es una de las tantas pruebas que tengo para demostrar que el señor Silva no es el causante del accidente”, escribió Carlos Chavarría en su muro de facebook y luego colgó el video.

De acuerdo a la grabación que hizo el conductor, el carro que se ve en el video tiene la placa CZ 10 382 misma del vehículo en el que viajaban las 4 víctimas.

“Van como almas que se las lleva el demonio” se escucha hablar al conductor del carro que graba el video, haciendo alusión que él viaja a 120km/h y los del carro a una velocidad exagerada desde Rivas y de manera temeraria invadiendo el carril de los otros vehículos que transitan por la carretera.

Al video se suma el comentario de la usuario Jazmina Cortez quien cita: “Ese señor (Huber Silva) no tiene culpa… El carro de las otras personas me pasó a toda velocidad pero no pudo meterse de frente por ningún lado, dando de frente con el señor Silva que no estaba tomado”.

Al momento del accidente de tránsito, Huber se dirigía a casa de su madrecita en la comarca El Arroyo, en Nandaime, Granada, para dejarle provisión.

El ex manager de beisbol dijo a Tu Nueva Radio YA que al momento del accidente no iba en estado de ebriedad, hecho que fue demostrado en los exámenes que le realizaron en el hospital, y adujo que fue el conductor del otro carro que le invadió el carril y aunque intentó esquivarlo, el otro chofer terminó impactándolo brutalmente.