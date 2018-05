Príncipe Enrique y Meghan ya eligieron la carroza de su boda

El palacio de Kensington anunció que el príncipe Enrique y Meghan Markle utilizarán una carroza real descapotable como en su momento lo hicieron el príncipe Guillermo y Catalina para recorrer las calles de Windsor después de la ceremonia nupcial que se realizará el 19 de mayo.

Prince Harry and Ms. Meghan Markle have selected the Ascot Landau carriage for their procession through Windsor Town after their wedding on May 19th. pic.twitter.com/uR9bKgqmiX

La pareja eligió una de las cinco carrozas Ascot del palacio de Windsor que será tirada por Milford Haven, Storm, Plymouth y Tyrone, cuatro caballos grises del castillo de Windsor, agregó el comunicado.

El príncipe Enrique, 33 años, y Meghan Markle, una exactriz estadounidense de 36 años, recorrerán la ciudad bajo la mirada de miles de personas y luego regresarán al castillo de Windsor, donde ofrecerán una recepción.

Prince Harry and Ms. Meghan Markle will take part in a Carriage Procession around Windsor after their wedding on May 19th.

🎥 Go behind the scenes at The Royal Mews to learn more the Carriages and Horses that will be used: https://t.co/cKM7KpTgAF pic.twitter.com/HDHj2awXBq

— The Royal Family (@RoyalFamily) May 2, 2018