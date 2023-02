Primer concierto en homenaje a Bee Gees fue un completo éxito

Con un lleno total de la Sala Mayor, el Teatro Nacional Rubén Darío y Camerata Bach realizaron el primer concierto «Tributo a los Bee Gees» en homenaje a este grupo musical del pop rock, considerado los «reyes de la música disco».

El público disfrutó con cada interpretación de los éxitos que tuvo el grupo e hizo volver a vivir el recuerdo de más de uno de los presentes, con las piezas musicales como How Deep Is Your Love, Too Much Heaven, Tragedy, Night Fever, Stayin’ Alive, entre otros.

El maestro Ramón Rodríguez, Director del Teatro Nacional, expresó que es de mucha emoción porque fue un grupo emblemático, que rompieron barreras en edades y la siguen rompiendo.

«Es música que marcó época en nuestra juventud y la escuchamos, y ese recuerdo es imperecedero», afirmó.

«Es una agrupación buenísima, como muchas, y sobre todo porque también hicieron temas para películas como Vaselina», agregó.

De igual manera, mencionó que Nicaragua vive ese recuerdo y “nos alegra mucho que las propuestas de Camerata Bach en los tributos, pues siempre tengan una aceptación muy buena”, afirmó.

Rodríguez anunció que para los próximos meses traen otras iniciativas que gustarán al público probablemente haya otro concierto.

“Estos conciertos son emblemáticos, son antológicos, porque si los volvemos hacer igual como los Beatles, la gente viene, porque es una música que les gusta escuchar o les gusta bailar”, añadió.