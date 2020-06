Presunto asaltante es ultimado de una puñalada en el mercado Oriental

Un hombre de identidad desconocida fue ultimado de una puñalada en el tórax esta madrugada a manos de Habacuc Antonio Carballo Pérez, de 29 años, en el sector de la Casa de Los Encajes, en el populoso mercado Oriental, en Managua.

Asaltante es asesinado en el Oriental

Doña Jessenia Antonia Carballo Pérez, de 38 años, testigo del hecho, relató que llegó a vender café al populoso centro de compras y en eso se le acercó el ahora occiso a pedirle un cigarro.

“Él me dijo que le diera un cigarro y yo le contesté que no, entonces me amenazó con un hierro y me exigió que le diera todo lo que andaba, pero que podía entregarle, si el carretón que ando es alquilado y los productos que tengo los obtengo por prestamos” dijo Jessenia Carballo.

En ese intercambio de palabras se apareció Habacuc Carballo, quien le andaba trayendo agua a su hermana Jessenia para que la calentara para el café e intervino en el asunto.

“Mi hermano le tiró el agua y lo zumbó para que se fuera, pero como el hombre nos intentó agredir con el hierro, Habacuc le dijo que no iba a andar jodiendo a la gente que anda buscando la vida y le lanzó dos puñaladas, una de ellas que le penetró el pecho” recordó Jessenia Carballo.

Autoridades policiales detuvieron a Habacuc Antonio Carballo Pérez quien precisó que actuó en defensa propia.

Por su parte el desconocido fue trasladado al Instituto de Medicina Legal a fin de que sea reconocido y retirado por un familiar para que le den cristiana sepultura.