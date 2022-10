Presidente Daniel y Compañera Rosario presiden acto central del Ministerio de Gobernación

El Presidente de la República, Comandante Daniel Ortega Saavedra y la Vicepresidenta compañera Rosario Murillo, presiden junto a la compañera María Amelia Coronel Kinloch, el acto central en conmemoración del 43 aniversario del Ministerio de Gobernación (MIGOB), desde la Plaza de la Revolución en Managua.

También presiden el acto el Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, el Primer Comisionado Francisco Javier Díaz Madriz, Director General de la Policía Nacional, compañera Rosa Adelina Barahona, Ministra de Defensa, Compañero Luis Cañas Novoa, Viceministro de Gobernación, compañero Roger Ramírez Guzmán, Viceministro de Gobernación, Comṕañera Karla Salinas García, Viceministro de Gobernación.

Acompañan Gustavo Porras Cortes, Presidente de la Asamblea Nacional, Compañera Brenda Isabel Rocha Chacón Magistrada Presidenta del Consejo Supremo Electoral, Compañera Alba Luz Ramos Vanegas, Magistrada Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Compañera Ana Julia Guido Ochoa Fiscal General de la República, compañera Wendy Carolina Morales Urbina Procuradora General de la República, Compañera Reyna Rueda Alvarado, Alcaldesa de Managua.

En su intervención el Comandante Daniel Ortega Saavedra, recordó al fundador del Ministerio de Gobernación, el Comandante Tomás Borge Martínez.

“Queridas familias, en este acto en que estamos conmemorando el 43 aniversario del Ministerio de Gobernación (Migob) aquí está presente el Comandante Tomás Borge Martínez, que a él le tocó organizar en condiciones difíciles, con recursos limitados, organizar y desarrollar al Ministerio de Gobernación, o Ministerio del Interior, para los efectos pues el nombre sigue siendo el mismo, el nombre que estableció la Revolución al triunfo cuando se crearon las instituciones, instituciones al servicio del pueblo, instituciones al servicio de las familias nicaragüenses, también instituciones para atender y proteger a las familias de ya mayores escalas económicas sociales, pero protegiendo en primer lugar a las familias pobres, las que habían sido empobrecidas por la tiranía somocista impuesta por el imperio yanqui”, expresó.

“Había que atenderlas en todos los aspectos, en todos los campos, y no fue fácil en ese momento porque tuvimos que emprender una nueva guerra, la guerra que nos impuso el imperialismo norteamericano y resistimos con mucho vigor, con mucha gloria”, agregó.

“Solo basta recordar que el país fue bloqueado totalmente, pero el pueblo no se rindió. Solo basta recordar que dinamitaron, volaron los centros de almacenaje de combustible de petróleo en Corinto, pero el pueblo no se amedrentó. Solo basta recordar que destruyeron escuelas, centros de salud, maquinaria que estaba trabajando para abrir nuevos caminos allá donde nunca había llegado un camino, sobre todo en la zona central del país y buscando hacia el Caribe y no fue posible avanzar porque se nos impuso una guerra y teníamos que enfrentarnos a esa guerra con todo el espíritu de nuestro pueblo, con toda la fortaleza de nuestros héroes y mártires, con todo el fuego de los héroes de San Jacinto, y más allá de Diriangen, y más acá del General Benjamín Zeledón enfrentado a las tropas yanquis. Y no se rindió. Y es cierto que lo asesinaron, porque fue un asesinato, y el ejemplo de Zeledón quedó en Sandino y Sandino se convirtió en Zeledón, multiplicando la lucha contra la intervención yanqui en nuestro país”, expuso el Presidente Daniel Ortega.

Señaló que “eran condiciones muy difíciles en los años 80 para poder desarrollar todo lo que hemos logrado desarrollar en estos años queridos hermanos, queridas familias nicaragüenses”.

Valoró que “ha sido necesario ir avanzando siempre llenos de esperanza, llenos de firmeza aún en las más difíciles condiciones”.

“Y retomamos el gobierno en el 2007 y vino una nueva luz para Nicaragua, una nueva luz que dio estabilidad, que permitió el desarrollo de la economía de nuestro país, que permitió que se incorporaran centenares de vehículos de transporte, que permitió que se multiplicaran los puestos de salud, los centros de salud, que permitió que se multiplicaran los puestos de bomberos, unidades que son de primeros auxilios y que resultan imprescindibles para cada comunidad, para cada comarca, para cada pueblo y aún en medio del intento de golpe, continuamos construyendo unidades de bomberos. Y continuamos trabajando también en el mejoramiento del sistema penitenciario nacional”, indicó.

Dijo que “en estos días hace pocas semanas, hemos estado viendolo esa obra en León, una obra que es impresionante. Dicho en términos duros es una cárcel, es una prisión, pero tiene condiciones humanitarias para que los que se encuentran detenidos en ese centro puedan reinsertarse después en la sociedad nicaragüense con más conocimiento por los cursos, los cursos, las promociones educativas que tenemos en todo el sistema penitenciario nacional. Sí, educación no solamente para los niños, no solamente para los jóvenes, no solamente para los adultos, sino que también educación para los que se encuentran en las prisiones de nuestro país. Y cómo les estimula cuando están en las graduaciones, porque hacen graduaciones y estuvimos viendo graduaciones un dia de estos ahí y cómo les estimula, se sienten orgullosos y se sienten comprometidos con el pueblo, con la sociedad, con su familia, con su comunidad. El día que alcancen la libertad pues ellos van a incorporarse para desarrollar la economía, desarrollar los servicios, desarrollar lo que han aprendido ahí en su comunidad, en su comarca”.

El presidente subrayó que “no hemos dejado de construir, no hemos dejado de construir desde los centros más pequeños, más sencillos que se encuentran en comarcas allá adentro de la montaña y que dan una atención primaria a las compañeras mujeres que están pasando el periodo del embarazo y que necesitan cuido, igual la lucha por la seguridad. Y cuántas cosas, cuántas obras hechas con gran sacrificio, porque mientras nosotros estamos aquí trabajando para mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo están desde los Estados Unidos, están siempre los que quisieran convertirnos en esclavos. Eso por mucho que lo desee no podrá ser. Nicaragua se liberó. El pueblo nicaragüense se liberó el 19 de Julio de 1979 y nunca jamás volverá a ser esclavo”.

El Presidente Daniel Ortega también recordó que se cumplió un aniversario más de la primera incursión guerrillera del Frente Sandinista en Bocay, en Raití y Bocay, encabezada por el Coronel Santos López.

“Y ahí estaba el Comandante Borge y estaban otros compañeros ahí, fue el primer intento. Bueno, no se pudo, pero ahí nadie dijo: Ah porque no se pudo nos vamos. No. Nosotros donde encontramos que algo que es un obstáculo, que no se puede, qué decimos: Bueno, a pensar, a trabajar, a unir fuerzas para romper los obstáculos y seguir avanzando en la lucha por el pueblo nicaragüense”.

Mediante el Acuerdo Ministerial 25-2022, el Ministerio de Gobernación hizo los siguientes ascensos:

Al grado de Comandante de Regimiento, al Comandante Noel Enrique Torres.

Al grado de Comandante, a los y las subcomandantes: José Manuel Obregan Lezama, Manuel Carlos Morales Sequeira, Jorge Luis Vásquez Arróliga, Mario Antonio Montiel, César Armando Moncada Obregón, Javier Antonio O. Valladares, Sayonara Isabel Reyes Ochoa, Rosa Sabina Vallecillo Vega, Lucrecia Lorena Hernández Castillo, Aura Carolina Téllez Sánchez.

Al grado de Alcaide a las y los Subalcaides: Aura María Esquivel Alvarado, María Mercedes Ortiz González, William Trujillo Vega, Hebert de los Ángeles Jirón Mora.