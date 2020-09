Presidente Daniel Ortega y Compañera Rosario Murillo conmemoran el 199 aniversario de la Independencia de Centroamérica

Desde la Casa de los Pueblos, el presidente de la República, comandante Daniel Ortega Saavedra y la vicepresidenta compañera Rosario Murillo, conmemoran el 199 aniversario de la Independencia de Centroamérica.

En el acto estuvieron presentes el doctor Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional; la ministra de educación, Miriam Ráudez; el Asesor Presidencial en temas Educativos, Salvador Vanegas; el profesor José Antonio Zepeda, Presidente de la Anden y Milton Ruiz, coordinador Nacional de la Juventud Sandinista.

Presidente Daniel destaca participación de patriotas centroamericanos por la independencia

El mandatario se refirió al rol que patriotas centroamericanos como el presbítero Tomás Ruiz tuvieron en los acontecimientos que desembocaron en la independencia de Centroamérica.

“Queridas familias de esta patria libre, la patria de Diriangén, de Nicarao, resistiendo y enfrentando la colonización. La patria de Thomás Ruiz luchando por la independencia. O sea, llegaron los colonizadores, resistencia indígena, se impusieron los colonizadores y la resistencia popular y ahí Tomás Ruiz, un fraile de tracción muy humilde, popular, enfrentando al régimen colonial junto con otros patriotas centroamericanos, participando en levantamientos a nivel regional como el de 1811 que fue un levantamiento a nivel regional y que tenía como centro a El Salvador, la parte esa Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Honduras, ahí estaban los luchadores oprimidos, reprimidos, perseguidos. Y a Tomás Ruiz lo encarcelaron, lo encarcelaron y lo encadenaron que era lo típico en esos tiempos. Y asesinaron a otros patriotas centroamericanos que de antes querían ya la independencia de Centroamérica”, relató.

“Y como resultado de las luchas que se libraban en toda nuestra América, desde el norte hasta el sur, por la independencia de nuestros pueblos, por la independencia de nuestra América, de esa América que nació en todo ese periodo de colonización, la mezcla de nuestra raíz indígena con los españoles dio lugar a que ahí surgiera y se reprodujera el espíritu y el amor por esta tierra que ya habían manifestado con toda firmeza nuestros antepasados indígenas encabezados por Diriangén y por Nicarao. No desapareció el espíritu rebelde, sino que se reprodujo en esa nueva mezcla, en ese mestizaje se reprodujo”, valoró.

El presidente Daniel explicó que “las luchas se fueron multiplicando y cuando para estos días del año 1821 ya la lucha era tan grande en la región, tan fuerte que ya resultaba imposible sostener el régimen colonial en la región. En medio de contradicciones en ese momento, todos lo sabemos en medio de contradicciones, porque estaba los que querían darle continuidad al colonialismo. Ahí mismo en esos debates, en esas reuniones en Guatemala, como cabecera, capital de la región de la provincia de Centroamérica, ahí en esos debates, el debate era de los que querían darle continuidad, lo mismo que ocurrió aquí en 1979, los que querían darle continuidad a un somocismo sin Somoza, pero sí con la guardia, sí con todo el poder económico del somocismo, sí con todo el poder que tenía el somocismo en el campo político, sí con todo el poder institucional que tenía el somocismo y que hasta última hora intentaron neutralizar y negar el triunfo del pueblo aquel 79. Y se fueron a negociar a Caracas los vendepatrias, ahí se fueron a negociar los hijos del imperio, los hijos del colonialismo, los que no pueden celebrar la independencia porque no son independientes, no pertenecen a Nicaragua, le vendieron su alma al diablo, al imperialismo”.

“Y se fueron allá a negociar y sacaron una propuesta para buscar que el pueblo se rindiera y se rindiera frente a esa fórmula que buscaban de somocismo sin Somoza, pero el pueblo no se rindió y el triunfo, el triunfo fue del pueblo y ese triunfo lo celebramos aquí en esta plaza el 20 de julio del año 1979 y esa victoria sigue viva”, aseguró.

Retomó el hilo del relato histórico señalando que “hoy les decía estamos celebrando en Centroamérica, en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, en Costa Rica y en Nicaragua, los 5 países que éramos una colonia de España. Estamos conmemorando la independencia que se decretó un día como hoy 15 de Septiembre del año 1821. 199 años, les decía se decretó en medio de esas contradicciones. Incluso a la hora que estaba la discusión, que estaban los debates los que querían realmente independencia iban a darle continuidad bajo otra modalidad al colonialismo, se levantaron y levantaron su voz, se manifestaron y presionaron a los notables que tenían en sus manos la decisión, que al final no les quedó más camino que, bueno, buscar ahí una declaración que sin ser contundente, bueno, abrió el espacio para que luego con las futuras batallas que se libraron aquí en Nicaragua para consolidar esa independencia”.

El comandante Daniel expuso que “los levantamientos contra la oligarquía y contra los remanentes de las autoridades coloniales que se produjeron aquí en Nicaragua después de 1821 explican cómo esta fue una lucha que costó, costó sangre, hubieron combates, batallas, levantamientos. Todavía hasta el año 1823 donde ahí surge un soldado que había estado al servicio de la Corona, el soldado, pero que tenía espíritu y raíz nacional, que venía de tracción humilde, de tracción popular, Cleto Ordoñez y se pone al frente de los levantamientos y enfrentan a la oligarquía que estaba posicionada todavía de las ciudades más emblemáticas de nuestro país, Granada y de León”.

“Y fue cuando se gritó y se ordenó que desaparecían los títulos de nobleza, por que aquí como parte del reinado estaban los títulos de nobleza y la región se manifestó también botando los títulos de nobleza que tenían en sus casas los colonizadores, pero sobre todo avanzando en lo que era el proceso de independencia de Nicaragua y así en cada país centroamericano”, agregó.

199 años de independencia y el reto que asume Nicaragua

El mandatario destacó que en estos 199 años de independencia el reto es la unión de Centroamérica.

“Hoy estamos conmemorando 199 años de ese paso a la independencia. 199 años. Y lo celebramos con los pueblos hermanos de Centroamérica y saludamos a los pueblos hermanos de la región centroamericana, saludamos a sus gobernantes y constituidos como estamos en el Sistema de Integración Centroamericano, aceptamos las palabras del presidente de Guatemala que hoy se decía y nos decía, se retaba y nos retaba para que avanzaramos hacia la unidad de los puelos centroamericanos y nosotros estamos dispuestos a avanzar hacia la unidad de los pueblos centroamericanos, presidente Giammattei de Guatemala, y que desaparezcan las fronteras y que seamos una sola nación con un poco más de 50 millones de habitantes, fíjense ya unido Centroamérica, se multiplica la población, se multiplica la economía, se multiplican los recursos, se multiplican las condiciones para el crecimiento económico, se multiplican las condiciones para la lucha contra la pobreza. Ya no es solo cada país haciendo su esfuerzo, sino que somos todos juntos haciendo esfuerzos conjuntos, para acabar con la pobreza y para defender la soberanía y la autodeterminación de nuestros pueblos, sobre todo”, indicó.

“Y 199 años, 1821. Fíjense lo que significó ese paso, porque mucho se debate y con toda razón sobre esta fecha, que si fue realmente independencia o no fue independencia, bueno el tiempo lo dirá que si efectivamente fue un paso hacia la independencia, un paso decisivo hacia la independencia. Porque ahí mismo de 1821, al 51, 30 años después, en los años 50 ya teníamos a los invasores yanquis en Nicaragua ya estaba Walker, ya habían llegado las empresas norteamericanas, las empresas del tránsito a buscar cómo apoderarse de la zona del Río San Juan. Y con ellos los vendepatrias los que no celebran la independencia y que trajeron a Walker y trajeron a Byron Cole, y porque había una raíz ya de independencia entonces fue posible, fue posible enfrentar a los invasores, aún cuando el yanqui invasor se había nombrado presidente, aún cuando el yanqui invasor había incluso nombrado embajador, a un cura lo nombró embajador de su representante ante el gobierno de los Estados Unidos. Aún cuando el yanqui invasor era reconocido por el gobierno de los Estados Unidos, y cuando hizo su declaración de presidente fue reconocido por la embajada yanqui”, dijo el comandante Daniel Ortega.

No obstante, manifestó que “ya el paso de la independencia estaba dado, y ahí estaba el empuje, la fuerza, el espíritu de resistencia de nuestros antepasados indígenas de los que lucharon por la independencia durante el periodo posterior hasta el año 1821 y fue lo que permitió que al final surgiera un Andrés Castro, un José Dolores Estrada, los indígenas de Matagalpa, dando la batalla en diferentes sitios, dando la batalla en San Jacinto, derrotando al yanqui invasor en San Jacinto”.

“En esa batalla encabezada por el yanqui Byron Cole, un coronel, ahí cayó en combate Byron Cole y ahí Andrés alzó la piedra contra el yanqui invasor y siguieron los combates y el yanqui invasor en su locura incendiando la ciudad de Granada, creyendo que de esa manera iba a desmoralizar a los combatientes nicaragüenses y a los combatientes centroamericanos que se unieron, porque fue una batalla donde se unió Centroamérica, porque estaban claros los otros pueblos centroamericanos que la independencia que se había logrado ganar en 1821 se perdía con la invasión del yanqui porque el yanqui se hacía presidente de Nicaragua y después se hacía presidente de toda Centroamérica, ese era su plan. Entonces es la unidad y la lucha y el combate de Centroamérica hasta derrotar al yanqui invasor, fue derrotado, hubo una gran victoria, por eso digo que esa victoria frente al yanqui invasor fue posible porque ya teníamos la independencia alcanzada con esas contradicciones en el año 1821”, sostuvo el presidente de Nicaragua.