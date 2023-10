Presidente Daniel Ortega: “Relación con República Popular China camina a paso de gigante”

El Presidente de la República, Comandante Daniel Ortega durante el acto oficial de entrega de 250 autobuses provenientes de la República Popular China, destacó las relaciones fructíferas y positivas que se han alcanzado desde que el 10 de diciembre del 2021 se formalizarán nuevamente de manera oficial los lazos diplomáticos, políticos y de cooperación entre ambos gobiernos y pueblos.

“Nuestro saludo en primer lugar para el Presidente y Secretario General del Partido Comunista de la República Popular China, Xi Jinping, compañero, camarada, que se encuentra al frente de esa gran nación que en un tiempo prácticamente récord, porque tenemos relaciones con la República Popular China histórica desde que luchábamos contra la tiranía de Somoza, cuando llegamos al gobierno con el triunfo de la Revolución, quienes estaban aquí como representantes de China era una provincia de China, Taiwán, es un provincia de China, Taiwán no es una República, no es un Estado, es simplemente una provincia de China y eso está así reconocido a nivel global, aprobado en Naciones Unidas”, refirió Daniel al tomar la palabra este 13 de octubre.

Recordó que al triunfar la Revolución Popular Sandinista en 1979, se restablecieron las relaciones con la República Popular China.

“Luego vino el gobierno de los ricos, de los capitalistas, de los vendepatrias y estos cortaron relaciones con la República Popular China y restablecieron relaciones con la provincia de Taiwán, pasaron 17 años y fueron años de lucha, es cierto que no teníamos el gobierno, en el 90 perdimos el gobierno, pero no perdimos el poder del pueblo, el poder de los trabajadores, el poder de los transportistas, el poder de los campesinos y dimos la batalla y con los campesinos defendiendo el derecho de la tierra para que no les fueran arrebatadas, con las familias que las querían desalojar de las viviendas que les había entregado la Revolución, con la empresa de los trabajadores, con las empresas de los transportistas, porque querían arrebatarle a los transportistas sus derechos adquiridos y fueron batallas en las calles, lo recuerdo muy bien cómo ustedes supieron defender los derechos del pueblo, los derechos de los transportistas”.

Y relató que gracias a Dios esos 17 años de gobiernos neoliberales pasaron y el FSLN retomó el gobierno, la administración del país y se volvieron a restablecer las relaciones formales con la República Popular China.

“Digo relaciones formales porque desde el punto de vista político ideológico siempre mantuvimos relaciones con el Partido Comunista Chino, con la República Popular China, en los periodos que estuvimos fuera del gobierno delegaciones de hermanos sandinistas, incluyendo el Comandante Tomás Borge viajaron a China, para qué, para intercambiar, para conocer de experiencias de desarrollo de la República Popular China y dar a conocer la lucha que aquí estábamos librando en estas regiones”, dijo el dirigente sandinista.

Resaltó que el próximo 10 de diciembre se cumplen dos años de la formalización de las relaciones diplomáticas con República Popular China. “Allá Laureano e Iván firmaron el restablecimiento de las relaciones”.

Denota que estas relaciones desde el 10 de diciembre del 2021 a la fecha se están desarrollando de forma rápida.

“Las relaciones han venido caminando a una velocidad, hace 22 meses exactamente que las relaciones se firmó y luego se pasa mucho tiempo para empezar a ver proyectos, pero en cambio esta ha sido una relación que ha caminado a paso de gigantes, a paso de gigantes y gritando adelante y ustedes han seguido como constantemente los viajes de delegaciones de Nicaragua a la República Popular China, viajes de delegaciones de la República Popular China a Nicaragua y no vienen ni van allá a pasear, sino que vienen y van a trabajar, a trabajar para desarrollar múltiples programas, múltiples proyectos que ya están en camino y en un tiempo récords tenemos aquí ya 250 unidades de buses de la República Popular China, en un tiempo récord”, expresó.

El Comandante Daniel les manifestó a los hermanos de la República Popular China que estaban en el acto de entrega de los autobuses, que estos “no son los únicos buses de la República Popular China que estarán ingresando Nicaragua, vendrán más, vendrán más y vendrán más, porque esa es la voluntad del Gobierno de la República Popular China, del Presidente Xi Jinping y de nuestro pueblo también, vendrán más”.

Ustedes son el Pueblo Presidente

Puntualizó a los transportistas que junto a los representantes de la embajada de la República Popular China y los representantes de la empresa Yutong, tendrán mucho trabajo para que muy pronto ingrese una nueva cantidad de autobuses a Nicaragua.

Daniel saludó a los dirigentes del transporte y a los trabajadores del sector, a quienes calificó como la base en que se sostiene la actividad de transporte, para brindar un servicio de calidad a la población.

“Sin ustedes no hay transporte, sin ustedes no hay conductores, sin ustedes no hay servicio. Ustedes no son, no veo la cara de ningún capitalista entre ustedes, ni veo el nombre de ningún capitalista de los que antes eran los que monopolizaban el transporte en la época de la tiranía somocista, ustedes son el pueblo, porque vienen del pueblo, ustedes son el Pueblo Presidente”, finalizó.