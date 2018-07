Presidente Daniel Ortega llama a tomar el camino de la paz

El Presidente de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega, durante el cierre del 39 aniversario del histórico repliegue, llamó a todos los sectores del país a tomar el camino de la paz, que es el único que le va a dar tranquilidad todas las familias nicaragüenses.

Invitó a aquellos que todavía están llenos de odio a que depongan la violencia, “que depongan la confrontación, que depongan la muerte y que nos unamos todos para darle a las familias nicaragüenses, a los niños, para darle a las madres, para darles al pueblo, la paz que Nicaragua necesita”.

También invitó a todos los que tienen diferente pensamiento político, ideológico, a todos los productores, campesinos, a la pequeña empresa, la mediana empresa, a la gran empresa, “a todos, a que, tomemos el camino de la paz, que es el único que nos va a dar tranquilidad a todas las familias nicaragüenses.

En el acto, que se realizó frente al edificio de la Estación de la Policía de Masaya, expresó que el comando de la policía siempre tendrá las puertas abiertas para el pueblo.

“Hoy estamos conmemorando el 39 Aniversario del Repliegue y dada las circunstancias dolorosas que enfrenta nuestro país, que enfrenta nuestra patria, que enfrenta Nicaragua, este repliegue 39, en nombre de los héroes y mártires de aquella gesta heroica, hoy se lo dedicamos a la lucha por la paz en Nicaragua, porque nuestros héroes y nuestros mártires lucharon por la paz, y cuánto nos costó alcanzar la paz. Fueron ríos de dolor, ríos de sangre en el pueblo nicaragüense hasta que finalmente alcanzamos la paz, y luego en la etapa en que retomamos el gobierno en el año 2007 se logró avanzar en la consolidación de la paz, porque la paz hay que estarla consolidando permanentemente”, enfatizó.

La paz, estabilidad y la seguridad

Señaló que la paz no es resultado de un decreto, sino que la paz tiene que ver con la actitud y la actitud es determinante para alcanzar estabilidad, seguridad y paz.

“Logramos construir la paz desde el 10 de enero del año 2007 hasta estos días de abril, del año 2018. Once años de paz, de estabilidad, de seguridad, de crecimiento, crecimiento sobre todo en dignidad para las familias nicaragüenses, crecimiento en dignidad para los pobres, históricamente marginados, de crecimiento en educación, en salud, de crecimiento en generación de empleo, de crecimiento en reconciliación”.

Puso como ejemplo que muchas veces es difícil reconciliarse en una misma familia, “en ocasiones cuando se dan diferencias, entonces después resulta difícil y a veces imposible reconciliarse. Igual pasa con la familia nicaragüense, nos costó mucho reconciliarnos, a la mayoría de los nicaragüenses, porque siempre está un grupo de nicaragüenses que no acepta la reconciliación, que llevan por dentro el veneno del odio, que no ponen en práctica el principio cristiano, Ama a tu Prójimo Como a Ti Mismo, no lo ponen en práctica, y es lo que hemos estado viviendo en estos días, dolor, tragedia, luto”.

“Estamos precisamente en este sitio, donde el General Avellán, al frente de hermanos y hermanas, muchos ellos de Masaya, nicaragüenses sufriendo durante 55 días, los asedios, los ataques y yo comunicándome con él, diciéndole, no les disparés, no les disparés a los que estaban atacando, no les disparés, porque sabíamos lo que significaba utilizar las armas que tiene la policía aquí, y empezar a disparar para defenderse, que, lo hace cualquier policía en el mundo, y yo diciéndole no les disparés, porque al final de cuenta la gente que atacaba, la mayoría gente humilde, gente empobrecida , gente a la que le pagaban para que viniera a atacar la policía”.

Vamos venciendo el odio

El Presidente Ortega añadió que se ha logrado finalmente ir venciendo el odio “convertido en ataques, convertido en secuestro, convertido en asesinatos, convertido en destrucción de viviendas”.

Para el Comandante Daniel Ortega no tiene sentido, que porque una familia es sandinista hay que quemarle la vivienda, o que porque un compañero o una compañera es sandinista hay que matarlo, “nosotros estuvimos en la oposición durante 17 años y nunca se nos ocurrió quemarle la vivienda a un liberal, ni se nos ocurrió andar montando liberales, al contrario, promovimos el diálogo, promovimos las negociaciones, promovimos los acuerdo para tener un poco de paz y avanzar en la reconciliación y cuánto avanzamos también con miles de hermanos que habían sido combatientes de la resistencia nicaragüense”.

Pero señaló que siempre está ahí el veneno del odio “y el veneno del odio desató a los demonios en estos días de abril y estalló nuevamente la violencia más irracional que nos podamos imaginar y nosotros insistiendo en que en primer lugar tenemos que defender la estabilidad, recuperar la paz que teníamos”.

Finalmente dijo que gracias a Dios venimos avanzando en este proceso de recuperar la paz, pero tendremos que avanzar también en el proceso de recuperar la reconciliación, “tenemos que reconciliarnos, y reconciliándonos tendremos más seguridad para todos, más bienestar para todos”.