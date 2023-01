Presidente Daniel Ortega denuncia que el fascismo se está reinstalando en el mundo

El Presidente de la República Comandante Daniel Ortega Saavedra, durante la instalación de la XXXIX período legislativo de la Asamblea Nacional, señaló que en el mundo se está reinstalando el fascismo y por tanto los pueblos progresistas no deben confiarse y deben seguir luchando por defender la paz y la aplicación de la justicia contra las fuerzas extremistas criminales.

El mandatario nicaragüense hizo un repaso de los acontecimientos que se han vivido en algunas naciones de América Latina y el Caribe en el pasado reciente, donde se han ejecutado golpes de estados o se han pretendido realizar como los casos de Bolivia, Perú, el intento fallido de golpe de estado en Nicaragua y lo que aconteció recientemente en Brasil hace un par de días.

“Esto tiene que ver con la forma en que el fascismo se está reinstalando en el mundo, reinstalándose en primer lugar en los Estados Unidos, reinstalándose en Europa donde abiertamente aparecen ellos en partidos fascistas, haciendo sus campañas (…) y lo vemos ahora en Brasil, lo vemos en Bolivia, porque es el fascismo el que quiere desconocer los resultados electorales que le dio el triunfo al presidente de Bolivia, igual en Perú, es decir estamos viendo una conducta que pone en riesgo la estabilidad de los pueblos y por eso hay un principio aunque las aguas estén mansas, es un proverbio, de las aguas mansas líbranos Señor, si, no hay que confiarse, no podemos confiarnos, porque los terroristas andan siempre conspirando y tienen el financiamiento de los Estados Unidos, del gobierno norteamericano, de los gobiernos europeos, siguen conspirando y no podemos confiarnos y ya estamos viendo cómo actúan con la mayor desfachatez”, reflexionó el Comandante Daniel al hacer ese repaso de los acontecimiento violentos provocados por fuerzas extremistas de derecha que no son más que fuerzas fascistas.

El fascismo es igual a crímenes

“Fíjense bien lo que está aconteciendo en los países donde han surgido gobiernos progresistas, gobiernos que quieren hacer por el pueblo. Bolivia, ahí hubo un golpe de Estado con una cantidad de muertos y ahí fue el Ejército que le dijo a Evo que mejor que se fuera y la situación estaba dura en Bolivia y a Evo no le quedó más alternativa que dar un paso atrás y luego retornaron y ganaron las elecciones. La señora que usurpó la presidencia en ese momento hoy está detenida, procesada”, dijo Daniel.

También refirió que el gobernador de Santa Cruz, que es una de las regiones más ricas de Bolivia, el gobernador Luis Fernando Camacho recientemente fue detenido.

“Estaba organizando de nuevo un golpe de Estado contra el actual presidente de Bolivia Luis Alberto Arce, no le quedó más alternativa al presidente Luis Alberto Arce que ordenar la captura a través del Poder Judicial de ese terrorista que estaba bloqueando el país, siguen intentando, no se ha calmado la situación todavía, o sea se mantiene el intento de golpe de Estado en Bolivia, esa son las prácticas de los que se presentan como demócratas, pero son las prácticas terroristas”.

En cuanto a lo ocurrido en Perú con el Golpe de Estado que sufrió el presidente Pedro Castillo, el Comandante Daniel indicó que este tuvo que ver con los problemas de clases.

“Ahí pasó un problema de clases, porque él buscó cómo entenderse con los ricos, como entenderse con los partidos de derecha sacrificando a los diputados y a sus ministros, pero era un problema de clase, no querían ver a un campesino, maestro de origen campesino, no podían verlo como presidente del Perú y lo derrocaron, y a la cárcel”, subrayó Daniel.

Además se preguntó “¿dónde están los organismos de derechos humanos que manejan los europeos, que manejan los Estados Unidos?”, y respondió que hay en esa situación no pasa nada.

“Ya no digamos las agresiones que se mantienen contra Cuba, contra Venezuela y el colmo, lo que aconteció el día de ayer no lo podemos dejar pasar, increíble, lo estaba viendo por la televisión y me resultaba increíble, el mismo esquema de los Estados Unidos de Norteamérica, el mismo esquema, así como se lanzaron miles de norteamericanos del Partido Republicano a tomarse el congreso para que el congreso no pudiese darle la presidencia al presidente Biden, así se lanzaron los de Bolsonaro, un fascista, Bolsonaro es un fascista militar del ejército brasileño fascista y que no ocultaba su fascismo, su racismo, su odio hacia las mujeres”.

Daniel señaló que Bolsonaro se fue a Miami, “porque sabe que ahí está el hervidero de todo los que viven conspirando contra los pueblos que luchan por su autodeterminación, por su independencia, el hervidero como bien le llamaron, Fidel, los hermanos cubanos, la gusanera, sí ahí está la gusanera envenenada, allá se fue Bolsonaro antes del golpe y se fue con el jefe de seguridad”.

Resaltó que estando Bolsonaro en Miami se dan los hechos violentos en las distintas instituciones de gobierno de Brasil, como el congreso, la sede del Poder Electoral y en la Presidencia de la República.

“Lula estaba en Sao Paulo, estaba en otro estado, pero entraron y la Policía no hizo nada por detenerlos, comenzaron hacer destrozos y salían las imágenes de los norteamericanos golpistas entrando al congreso y luego los bolsonaristas golpistas entrando al congreso en Brasil, la misma imagen”, señaló.

Hay que defender la justicia como se defiende la paz

Indicó que eso que se vivió en los Estados Unidos, país cuyos gobernantes se erigen como la cuna de la democracia y que fueron los primeros y únicos en tirar la bomba atómica en el mundo “el primer asesinato masivo en el mundo, crimen masivo en el mundo cometido por quienes se dicen los padres de la democracia, los padres de los derechos humanos, yo no puedo dejar de repetir lo de la bomba atómica porque es una herida que está abierta en la humanidad desde entonces”.

En parte de sus palabras y para complementar como todo forma parte de un mismo guión fascista, el Comandante Daniel recordó que en el 2018 en el intento fallido de golpe de Estado se cometieron crímenes, pero existe una campaña para que se pongan en libertad a los detenidos acusados por cometer actos contra la vida de las personas, contra el pueblo.

“En los Estados Unidos donde hay más de mil presos de los que entraron al congreso, hay más de mil presos procesados, muchos de ellos ya condenados a 20 años, a 30 años de cárcel, a ellos sí aplican la justicia. Ya ahí en Brasil están capturándolos también, y en Bolivia ya capturaron al jefe de los golpistas, van a pedir ahora la libertad de los golpistas, van a pedir libertad de todos los golpistas que están presos en los Estados Unidos, más de miles, y ya en Brasil son mil 200, no sé por dónde andará el número de detenidos porque siguen deteniendo, luego les va a caer el peso de la ley, va a desaparecer la justicia ante los terroristas, ante los golpistas, no, ese es principio sagrado, así como defendemos la paz, tenemos que defender con firmeza la justicia y la aplicación de la justicia contra los criminales”, afirmó.

Trabajo dedicado al pueblo

Felicitó al pueblo nicaragüense por este inicio de año y “todos juntos a trabajar con energía, con firmeza, con disciplina, pero a dormir con un ojo abierto y otro ojo cerrado, porque las alimañas andan ahí, andan ahí las alimañas”, indicó.

“Saludamos a los hermanos diputados, cualquiera piensa que es un trabajo suavecito y no es cierto, cada diputado, trabajo pesado, pasa horas viendo documentos, examinando documentos, elaborando documentos para luego tomar decisiones que tienen que ver con el presupuesto, que cuánto por aquí, que cuánto por allá, que tiene que ver con la construcción de escuelas, todo eso pasa por la Asamblea Nacional y le decimos a los diputados que le damos nuestro reconocimiento en nombre del pueblo nicaragüense”.

El mandatario finalizó sus palabras saludando a los diputados de la bancada del Parlamento Centroamericano por Nicaragua, a los miembros de los diferentes Poderes del Estado, Ministros de gobierno, Jefe de la Policía, Jefe del Ejército de Nicaragua.