Presidente Daniel Ortega: Cara a cara con Andrés Oppenheimer

El Presidente de Nicaragua Comandante Daniel Ortega concedió una entrevista al periodista Andrés Oppenheimer de CNN en español, en donde reiteró que la paz y el diálogo es la vía para la estabilidad política, social y económica del país, luego que el gobierno que preside sufriera un intento de derrocamiento por la derecha golpista.

Ortega señaló que aquí entró en juego la guerra a través de las redes algo que se desconocía y se vive, lo cual fue organizado por agencias norteamericanas que preparan a gente, “porque siempre hemos estado en la mira de la política norteamericana”, expuso.

“Las fuerzas extremistas en los Estados Unidos que están asentadas en la Florida no aceptan que el Frente esté en el gobierno y desde el 2007 que nosotros regresamos al gobierno, empezaron los grupos armados y articulados”, indicó.

Sumado a ello están los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, incluyendo la CIDH que le atribuyen al gobierno una cifra de muertes que no han sido verificadas ni depuradas.

El Presidente Ortega mencionó que los datos oficiales contabilizan 195 fallecidos, entre trabajadores por cuenta propia, policías, estudiantes, obreros, trabajadores del estado, maestros, guardas de seguridad.

“Aquí tenemos todos los nombres de los que han sido secuestrados en sus casas, luego torturados y asesinados por grupos paramilitares de la derecha, tenemos la lista podemos mostrársela a ellos (los organismos de derechos humanos), podemos mostrarle los vídeos de cómo los torturaban, puesto por los mismos que torturaban, era una cosa de locura, de irracionalidad, por eso decimos es terrorismo”, añadió.

Invitó a los organismos de derechos humanos a que hagan un trabajo serio y no adelanten resultados cuando no han terminado de documentar las denuncias. “Yo lo que les digo, es que depuren, certifiquen, verifiquen y aquí estamos con las autoridades dispuestos a que hagamos un trabajo en serio, para que claro qué es lo que ha pasado en este momento”, señaló.

País se ha venido recuperando y estabilizando

Producto de las acciones de violencia, vandálicas y tranques, desde el 18 de abril el país se sumergió en una situación difícil que se mantuvo por más de dos meses, sin embargo, se ha venido recobrando la tranquilidad y seguridad.

“Desde hace unos 15 días, el país se ha venido recuperando. La actividad económica y productiva se ha venido recuperando. Estamos iniciando el ciclo agrícola, que está arrancando a buen paso, a buen ritmo. Las industrias de zonas francas que habían sido afectadas seriamente, que general un gran empleo están ya trabajando de manera normal. Es decir, hay una tendencia a que el país cada día se estabilice y normalice en el campo económico, social y comercial”, dijo Ortega.

Agregó que los horarios de actividades nocturnas que estaban reducidos por el temor en la noche se están ampliando, “el país tiende a normalizarse y yo estoy seguro que se va a normalizar y que la economía va irse reacomodando en las nuevas circunstancias para poder retomar nuevamente la tendencia que teníamos antes del 18 de abril”.

Se trabaja con la OEA

A la pregunta sobre si puede haber elecciones anticipadas, Daniel expresó: “No tiene sentido las elecciones anticipadas”. Recordó que él participó en varios procesos de paz de Centroamérica cuando había los conflictos internos en cada país, y se trabajaba porque terminara la guerra, recobrar la paz y la estabilidad y abrir espacio a las fuerzas políticas que incluso estaban prohibidas para que pudieran participar en elecciones. “En ningún momento se planteó que se adelantaran elecciones”, sostuvo.

Mencionó que aquí en Nicaragua se venía trabajando con una comisión de la Organización de Estados Americanos (OEA), lo cual inició después de las últimas elecciones nacionales y municipales, para fortalecer los mecanismos electorales de cara a las siguientes elecciones en 2021.

“Antes del 18 de abril ya se había logrado establecer un calendario hasta el 21 de abril y este calendario toma en cuenta reformas en el campo electoral para darle confianza a las fuerzas de oposición, darles seguridad, es decir perfeccionar los mecanismos electorales y que de esa manera podamos ir a esas elecciones con una mayor seguridad, una mayor garantía a las fuerzas políticas”, indicó Daniel.

En ese sentido se tiene el camino marcado y tomando en cuenta lógicamente a las fuerzas políticas para que aporten qué reformas hay que hacer.

Se debe retomar el diálogo y la paz

El Comandante mencionó que se debe trabajar en la creación de condiciones para retomar el diálogo y en lo que ya se venía adelantando con la OEA.

“Y si es importante lógicamente trabajar para fortalecer el proceso democrático en nuestro país y los mecanismos electorales y lo importante es que tenemos la ruta ya marcada”, acotó.

Dijo que en la Alianza Cívica hay una cantidad de gente que no representa a nadie. Las fuerzas de partidos políticos más fuertes están en la Asamblea Nacional y son los que participaron en las elecciones y los que movilizaron más gente en esta ofensiva contra el gobierno, no fueron los de la Alianza, pues no son más que membretes de ONGs que los han incorporado ahí, pero no tienen nada atrás.

Dijo que el principal aporte que todos le podemos dar a Nicaragua es la paz, “sin paz no es posible lograr mayores avances en el orden social, económico y político”.

“Aquí lo que se ha visto sacudida es la paz, se ha visto golpeada la seguridad de toda Nicaragua”, por lo se debe unir esfuerzos por la paz, un cese a la violencia, y así todos aportemos en esa dirección.