Presidente Daniel: “Nicaragua busca relaciones cordiales con EEUU, pero lo que hemos encontrado ha sido agresión”

El Presidente de la República Comandante Daniel Ortega Saavedra, en un encuentro con la periodista Julia Muriel Dominzain de Russia Today, afirmó que el Gobierno Sandinista siempre ha buscado relaciones cordiales con las autoridades de Estados Unidos, y que son estos los que responden con agresiones tratando de socavar el trabajo que el FSLN viene realizando a favor de la paz, el progreso y desarrollo.

Durante la entrevista, el Presidente Daniel brindó un exhaustivo análisis del antes, durante y los días posteriores al intento de Golpe de Estado que sufrió el gobierno, mismo que se materializó en secuestro de ciudades, crímenes contra la población, contra la instituciones y contra la economía.

Una historia que nace con el expansionismo

El comandante Daniel durante la entrevista con Dominzain, destacó que la historia entre Nicaragua y Estados Unidos tiene muchas décadas y la misma nace con el expansionismo norteamericano.

“Desde el siglo antepasado ya Estados Unidos intentaba adueñarse de Nicaragua, ya Estados Unidos en su política expansionista provocaba guerras en Nicaragua; y luego, iniciando el siglo pasado, ya eran las tropas del Ejército norteamericano ocupando Nicaragua, ya eran las tropas del ejército norteamericano nombrando Presidentes, asesinando a Sandino, instalando a Somoza; Somoza es el hijo de la intervención yanqui en Nicaragua”, subrayó Daniel al explicar del porque el gobierno norteamericano siempre ha pretendido inmiscuirse en nuestros asuntos.

“Y eso es lo que no pueden perdonarnos lo que es la cultura expansionista de los Estados Unidos que está asentada en Washington, gobierne quien gobierne ahí está asentada esa cultura expansionista, y es que, el Frente derribó al último marine que puso Estados Unidos a gobernar Nicaragua, que era Somoza. Eso no lo pueden perdonar, y es lo que explica lo que está pasando hoy”.

Relató que a partir de 1979 cuando es derrotada la dictadura somocista, Estados Unidos responde con una guerra, acción defendida abiertamente por el entonces presidente Ronald Reagan y que dejó más de 50,000 muertos entre el período de 1979 a 1990. Luego llegó la paz y con ello elecciones que no ganó el FSLN.

“Al retornar nosotros al gobierno en el 2007 se empiezan a formar agrupamientos armados y que ellos empiezan a presentarlos como “patriotas” que están luchando por la democracia contra la ‘dictadura’ sandinista; es decir, nos calificaban de dictadura simplemente porque habíamos logrado la victoria revolucionaria, y aun cuando retornábamos por la vía electoral nos calificaban como dictadura, y nos calificaban así también desde la Florida quienes habían promovido también la guerra contra Nicaragua. Y esta fue una guerra intensa, intensa en la zona rural sobre todo, durante todos estos años”, rememora el mandatario nicaragüense.

Durante los últimos 11 años el Gobierno Sandinista y sus dirigentes han sido atacados de diferentes maneras, métodos y formas, con el objetivo de socavar al gobierno, buscando cualquier pretexto, cualquier ley o iniciativa para levantar a la población.

Una alianza por el progreso del país

Habló del modelo de alianza y consenso con las diferentes cámaras empresariales y que hubo y un sector minoritario de la ultraderecha que llegaba a los Estados Unidos, a hablar mal de los empresarios porque estaban en relaciones normales con el gobierno.

“No es que fueran aliados políticos nuestros, porque no lo eran, ni lo son, tenemos profundas diferencias políticas e ideológicas, ellos más bien han sido de la oposición; pero logramos establecer una buena coordinación en lo que es el campo de las relaciones entre el gobierno y los empresarios, pequeños, medianos, grandes. Para atraer también inversión se estableció una buena coordinación de tipo estrictamente legal, comercial, en cuanto a lo que debe incentivar dentro del marco de las leyes al empresario, pequeño, mediano, grande, a invertir en nuestro país. Esto fue satanizado allá en los Estados Unidos”.

Destacó el presidente Daniel, que el equilibrio alcanzado por Nicaragua gracias a ese modelo de alianza, fue socavado por el financiamiento millonario cada año a los medios de comunicación de oposición en conspiración con grupos que trabajan bajo el nombre de organismos no gubernamentales.

“El primer castigo fue, que nos retiraron de una Cuenta que tenían en Centroamérica para contribuir a la Pequeña Empresa, contribuir a mejorar las condiciones de la gente empobrecida, que se conocía como la Cuenta Reto del Milenio. Bueno, nos retiraron de esa cuenta, nos sancionaron, fue la primera sanción que nos aplicaron los Estados Unidos, ya formalmente hablando. Luego vinieron las Iniciativas en los Estados Unidos, del Grupo de la Florida, que fueron llevadas al Congreso de los Estados Unidos, incluso aprobadas como una Ley que se conoce como la Nica-Act, que es una ley que le estaría ordenando al presidente de los Estados Unidos oponerse, bloquear todos los préstamos, todos los financiamientos que puedan fluir a Nicaragua a través de los Organismos Multilaterales, de los Organismos Internacionales, ya sea Banco Mundial, BID, en relaciones con el Fondo Monetario. Esa Ley está ahí, empujada por esos grupos. Luego vino la amenaza de la famosa Ley que la aplicaron por primera vez en Rusia, la Ley Magnitsky; entonces la amenaza de aplicarle la Ley a los que estuvieran ligados, relacionados al Gobierno Sandinista”, expresó.

Indicó Daniel que el Gobierno Sandinista siempre busca relaciones cordiales con los Estados Unidos “pero lo que hemos encontrado ha sido agresión de parte de los Estados Unidos. Ellos son, o subordinación, o sea esclavitud, y si uno no se subordina, si uno no se rinde, entonces viene la agresión. Entonces, esos son los antecedentes, ahí se venía organizando (El golpe de Estado)”.

Protestas falsas para una posición política

Sobre el origen de las “protestas” a inicios de abril pasado, relató que el incendio forestal en la Reserva Indio Maíz en la zona sur del país, sirvió de pretexto para “calentar la campaña”.

“Un incendio de grandes proporciones en una Reserva, la Reserva Indio Maíz, ahí empezaron a calentar la campaña, como la calentaban continuamente, pero claro, ese era un tema muy sensible, local, y sobre todo a nivel global, y ahí insertado en las redes globales que están siempre en contra de los procesos que tienen un carácter revolucionario, progresista, o independentista pues. Entonces, esta fue una campaña bien fuerte… ya movilizaciones, etc., pero bueno, se aplacó el incendio que se pensaba que iba a durar meses, así lo habían manifestado técnicos norteamericanos que habían venido. Hay muchos incendios allá en los Estados Unidos, y ellos cuando se informaron ya aquí del incendio, dijeron: Esto va para largo, va para meses; entonces ahí nosotros nos preocupamos porque dijimos: Entonces aquí la conspiración sí va a tomar fuerza. Pero bueno, cayó una lluvia fuerte en la Zona, una Zona de alta intensidad en lluvias, y se aplacó el incendio”.

“Pero, luego nosotros presentamos una ley que tiene que ver con la Seguridad Social, una ley que es indispensable, es necesaria, todo mundo sabía que era necesaria. Se había hablado con los asegurados sobre la necesidad de la Ley, se les había explicado, y estaban convencidos que era imprescindible la Ley. Lo sabían también los empresarios, lo sabían los trabajadores en general. Y cuando presentamos la ley, ahí vino nuevamente la protesta, primero una protesta normal, diría yo, gritos, algunas pedradas entre protestantes; luego llega la Policía, aplaca y, la noche siguiente empiezan a salir agrupaciones armadas a atacar puestos de policía, a atacar alcaldías, a atacar sedes del Frente Sandinista; es decir, viene toda una oleada de ataques armados que empieza a provocar muertos en el país”.

Justicia para todos

La periodista Dominzain preguntó al mandatario nicaragüense, sobre el tema de las personas fallecidas en el contexto de la crisis provocada por grupos armados financiados por los sectores golpistas, el Presidente Daniel respondió que Nicaragua tiene procedimientos jurídicos, leyes, procesos de investigación que deben garantizar el esclarecimiento de cada causa.

Resaltó que Nicaragua durante los últimos años ha sido reconocida como una nación segura, pero también se registran delitos comunes y en este caso, los sectores golpistas han sumado estos datos a la cifra de fallecidos por los enfrentamientos provocados por estos grupos de oposición.

“En cuanto al número, habría que preguntarse: ¿Quiere decir que en Nicaragua en estos 90 días no se produjeron delitos comunes, crímenes comunes? Nicaragua tiene un alto Índice de seguridad, es cierto, pero sí hay un índice de mortalidad diaria por delitos comunes: asalto, robo, femicidio, todo tipo de crimen. Entonces, para los que hacen estas cuentas de 300 y 400 como que desaparecieron ese tipo de delitos, y todos los muertos se los echan a esta situación de enfrentamiento que ellos mismos provocaron”.

Igual habló que entre estos sectores que realizaron protestas, hay jóvenes y que algunos de estos muchachos de familias liberales o de otro grupo político, fueron organizados por los sectores de oposición. Dominzain preguntó sobre si en este grupo hay estudiantes.

“La juventud nicaragüense, una buena parte de la juventud nicaragüense es sandinista, otra parte de la juventud nicaragüense no es sandinista, son de familias opositoras, de familias liberales y, los Organismos No Gubernamentales (de oposición) lo que han hecho es una labor para buscar cómo organizar mujeres, jóvenes, en función de lo que son reivindicaciones muy conocidas, bueno, normal; pero luego los fondos que vienen para esas reivindicaciones se desvían y se utilizan para lo que es la promoción política de otros partidos políticos que no es el liberalismo, el liberalismo tiene su propias fuentes de financiamiento, y ahí es donde están las ONG. Y la propia Embajada de Estados Unidos organizando seminarios, dicen que “para “fortalecer la Democracia, porque hace falta democracia en Nicaragua, porque Nicaragua es un Estado todavía donde no se respetan las leyes”; entonces, ellos organizan, becan, llevan a los Estados Unidos, los reúnen aquí y les dan formación a Jóvenes. Y hay un intercambio también con grupos de Oposición de Venezuela, ahí hay un intercambio, hay una relación también, una conexión a través de las Redes, para potenciar lo que va en contra del Gobierno Revolucionario de Venezuela potenciarlo también desde Nicaragua, o lo que vaya en contra del Gobierno de Nicaragua potenciarlo también desde Venezuela. O sea, esta es una red muy amplia y que lógicamente organiza jóvenes”, dijo Daniel.

Mismo formato, misma violencia

“Ya en estas protestas, yo diría, los primeros que aparecieron en la protesta eran unos cuantos jóvenes, pero los que destacaban por su agresividad eran unas señoras conocidas como dirigentes de ONG, incluso una de ellas apareció en una foto famosa con la cabeza rajada, de una pedrada, una señora que no estaba, ya hacía rato había salido, si estuvo en la Universidad. Son las primeras que destacan ahí, a nombre de ONG, Organismos No Gubernamentales, a nombre de Comisiones de Derechos Humanos, aquí hay cantidad de Comisiones de Derechos Humanos, lo que se convierte también en un negocio”.

OEA un instrumento histórico de EEUU

Durante la conversación con Dominzain, se habló del papel de la OEA en este proceso de Nicaragua, respondiendo Daniel que “la OEA ha sido un instrumento histórico, creado por los Estados Unidos precisamente para convertirlo en su instrumento para controlar a toda la región, aún más, para hacerse acompañar o tener una cobertura a la hora de invadir países latinoamericanos”.

“A mí no se olvida entre una de las tantas invasiones que fueron bendecidas por la OEA, la invasión a República Dominicana. En esa invasión a República Dominicana, donde hubo un General patriota, el General Caamaño, que resistió contra la invasión, ahí fue la OEA la que, a iniciativa lógicamente de los Estados Unidos, aprobó la invasión”.

¿Y qué responde a este Grupo de Trabajo? ¿Cómo van a responder?, preguntó la periodista.

“No tenemos nada que responderle, porque sencillamente ellos tienen que respetar a Nicaragua. Nosotros no estamos para responderles a ellos. Ellos tienen que responderles a sus pueblos, ¡ahí tienen que ir a responder ellos, a sus pueblos! Los Gobiernos que ellos representan tienen que responderles a sus pueblos, bastantes problemas tienen en cada país de estos como para que vengan a querer entrometerse en la situación de nuestro país”.

Sobre si Nicaragua va a recibir al grupo organizado en la OEA, Daniel fue tajante en responder que no se permitirá su ingreso, porque no tiene ningún sentido la visita.

“¡No, no, no, no tiene sentido!”

Un país en franco progreso y desarrollo

Al preguntar Dominzain de qué permitió que este intento de golpe se originara, Daniel respondió que las fuerzas de derecha local y la de Estados Unidos, les molesta el avance logrado por el FSLN en el Gobierno, en el progreso y desarrollo del país.

“Aquí las Fuerzas de Derecha muy preocupadas, y las Fuerzas de Derecha también en los Estados Unidos muy preocupadas, por el hecho de que el proceso en Nicaragua, este proceso del sandinismo en el gobierno del 2007 en adelante venía avanzando, venía consolidándose, venía dando resultados, venía dando frutos, ¡era un ejemplo!. Un País con crecimiento económico, a pesar de la extrema pobreza, bueno, crecimiento económico envidiable para la región; un país con un alto grado de seguridad, uno de los más altos en la región en cuanto a seguridad; un país con programas sociales de un enorme impacto, desarrollando infraestructura, carreteras, etc., y luego en unas relaciones donde había diálogo con empresarios que no eran Sandinistas… ¡había un Diálogo!. Entonces, todo esto creaba condiciones cada vez para darle una mayor fortaleza al Gobierno, porque aquí ya en las últimas Encuestas que se hacían antes de este estallido, le daban al Gobierno un respaldo de más del 70% la población. Es decir, la misma población que políticamente no estaba identificada con el Frente reconocía las obras que se estaban desarrollando y que les dan a ellos la posibilidad del trabajo, salud, educación, etc., hospitales por todos lados, carreteras, caminos, viviendas; o sea, programas de todo tipo que iban sacando al pueblo de la extrema pobreza en que había vivido por siglos”.

Empresarios empiezan a ser chantajeados

En todo este proceso, Daniel subrayó que en dos periodos e iniciando un tercero, el gobierno del FSLN se consolidaba y se fortalecía, para la ultraderecha norteamericana “era inadmisible dejarnos tranquilos, y en primer lugar, decidieron buscar cómo romper el entendimiento entre el Gobierno y los empresarios, que era un entendimiento clave, ¿cómo?, aterrorizando con esa ley que aplicaron en Rusia por la primera vez, la Ley Magnitsky; o sea, aterrorizando a los Empresarios. Eso inmediatamente provocó, lógicamente, temor en los Empresarios, alejamiento de parte de los empresarios; y luego, empresarios que por razones estrictamente prácticas pero que eran beligerantes políticamente en contra nuestra, vieron la oportunidad de buscar cómo asumir liderazgo político y más beligerancia en contra del Gobierno, apostando ¿a qué? a un desgaste, a un debilitamiento del Gobierno, y ellos ser una opción electoral en las próximas elecciones, estando convencidos que Estados Unidos ya no quería al Gobierno Sandinista en el Poder”.

Al finalizar la entrevista, el Comandante Daniel relató el horror que vivieron las familias de municipios enteros que se vieron secuestradas por los tranques levantados con financiamiento de los grupos golpistas.

Policía fue recibida con alegría

“Al pasar las semanas, al pasar un mes, al pasar dos meses y estar ellos bloqueados por los que supuestamente estaban luchando por la “democracia” de forma pacífica, al no poder salir de sus casas, al no poder salir de su barrio, al no poder salir de su comunidad, de su comarca, al no poder sacar a la venta los productos agrícolas los campesinos, campesinos sandinistas y otros liberales, eso es la mejor prueba que ellos tienen y es lo que explica la alegría que provocó en ellos cuando finalmente decidimos mandar a la Policía para que se restableciera lo que es la tranquilidad, la calma, y se desbloquearan los poblados. La gente recibió con alegría a la Policía, ¿por qué?, porque estaban totalmente aterrorizados, estaban paralizados en sus actividades económicas, comerciales, culturales, de todo tipo; estaban viendo los crímenes que se cometían… ¿Por qué? Porque si bien es cierto que los medios de comunicación tenía una campaña feroz, y la tienen, en contra nuestra, las redes tienen la virtud, digamos, que a los que juegan en las redes les encanta ponerse, que los vean, y entonces, los que cometían estos crímenes, cuando estaban torturando, lo filmaban, se filmaban ellos cuando torturaban, y lo ponían en las redes, como un acto heroico”.

“Cuando torturaban, mataban y luego le pegaban fuego a un compañero sandinista que ya tenía otro hermano caído en la guerra, su madre, una heroína que había sido torturada en la época de Somoza; cuando a ese compañero lo secuestran y luego lo empiezan a torturar y le pegan fuego, y empiezan a brincar alrededor de él, aquello parecía una escena de ISIS, y creo que un poco de influencia de eso debe haber en todo esto, porque las Redes circulan globalmente. Entonces, ahí la Población está viendo, y pueden contrastar la historia que les dan por un lado, y la realidad que ellos han vivido durante todos estos meses”, puntualizó el Comandante Daniel.