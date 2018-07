Presidente Daniel: En el 2021 el pueblo decidirá quién asumirá el Gobierno

El Presidente de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega Saavedra, precisó que en el año 2021, cuando se organicen las elecciones, el pueblo elegirá quien quedará en el Gobierno. Asimismo, el gobernante exigió respeto, de parte de Estados Unidos, para el pueblo nicaragüense.

Durante una entrevista conducida por el periodista Bret Baier, en el programa “Special Report” de Fox News, el mandatario nicaragüense explicó que en Nicaragua los periodos electorales tienen establecidos sus límites, y el actual periodo electoral termina en el año 2021.

“Hay periodos electorales que tienen su límite, nosotros estamos en un periodo electoral que tiene su límite en el 2021, que es cuando nos corresponde hacer de nuevo elecciones y es donde el pueblo va a decidir quién asumiría a través de los votos el gobierno”, sentenció el Presidente.

“Este tema de adelantar elecciones lo he escuchado pero yo no he manifestado que hay que adelantar elecciones más bien creo que adelantar elecciones sería un objeto de inestabilidad e inseguridad en estas condiciones peor aún en estas condiciones”, argumentó durante la entrevista.

Daniel destacó que si bien Nicaragua es un país pequeño, este merece igual respeto de parte de los Estados Unidos, que ha tomado acciones bilaterales para desestabilizar al gobierno.

Esto “ha venido siendo una práctica de los EEUU a lo largo de la historia, ya no es nuevo esto que el Congreso de los EEUU aborden temas que tienen que ver con Nicaragua y se toman sanciones con Nicaragua, ha sido dolorosa la historia del Congreso con Nicaragua”, subrayó Daniel.

Al respecto dijo que: “somos un país pequeño con una economía muy frágil y merecemos respeto, como merece respeto cualquier Estado de los EE.UU. por muy pequeño que sea o por muy pequeña que sea esa economía, al igual merecemos respeto nosotros que somos países que estamos esta zona”.

Disturbios han cesado

El mandatario también se refirió a toda la situación de violencia que durante tres meses intentó crear desestabilización desde acciones criminales y terroristas, resaltando que en la última semana los disturbios han cesado.

“Ya tenemos como una semana que han cesado los disturbios, lo que hay es una normalización del país. Y luego algunas actividades de manifestaciones tanto en contra y a favor del gobierno”, expuso.

Explicó que la situación se generó a partir de la aprobación de reformas a la seguridad social que eran imprescindibles para el país. Sin embargo, la reacción a las reformas fue extremadamente violenta.

Comentó que tras la primera manifestación, en horas de la noche “hubo ataques armados de paramilitares, lanzaron estos ataques en contra de las instituciones del estado, en contra de la policía, en contra de familias que ellos identifican como sandinistas, y luego vinieron bloqueando todo el país, convirtiendo los tranques en puntos de captura de ciudadanos, de tortura de ciudadanos”.

Daniel señaló que los responsables de la violencia terrorista son algunas fuerzas políticas que están en la Asamblea Nacional y otras que se han negado ha participar en las elecciones.

Ellos “son los que han venido haciendo estos grupos paramilitares desde hace un buen tiempo y tratando de aprovechar cualquier situación para lanzar ataques”, expresó.

El Presidente también rectificó que en todos estos meses ninguna de las manifestaciones pacíficas ha sido atacada.

“Los choques se han presentado en horas de la noche cuando no hay manifestaciones pacíficas y los choques han sido provocados por estos grupos paramilitares organizados por fuerzas que adversan al gobierno y que se han lanzado a atacar, a destruir y a intentar tomar estaciones de policías”, sostuvo.

Sobre el financiamiento con el que los grupos adversos financiaron a los grupos armados, el Presidente también señaló que en muchos casos están vinculados al narcotráfico.

“Unos financiándose con actividades vinculadas al narcotráfico, otros buscando financiamiento de parte de organismos de los mismos Estados Unidos, organismos que tienen programas a través de diferentes agencias que dan el financiamiento para un determinado programa pero luego ese fondo se desvía y se utiliza para entrenar y formar a grupos paramilitares e ir buscando como tener más, porque ya para asesinar a decenas de policías se necesita ya un armamento de guerra”.

Gobierno no persigue a la iglesia

Daniel también se refirió al papel que la iglesia católica está desempeñando en esta situación, y remarcó que no existe ninguna persecución contra la iglesia.

“La persecución no es contra la iglesia católica, más bien los invitamos a los obispos a que ellos fueran parte del diálogo que contribuyeran al diálogo para que el diálogo pudiera de forma abierta” encontrar soluciones.

“Aquí no hay un solo sacerdote que diga que ha sido agredido por el gobierno simplemente se le han dado a las iglesias las facilidades que se le dan”, indicó el Presidente, afirmando que: “No tenemos ningún problema con la iglesia católica”.

Actos de terrorismo arrebataron valiosas vidas humanas

El Presidente Daniel dijo que lo más doloroso en toda esta situación de arremetida terrorista es la pérdida de valiosas vidas humanas.

Y demandó que los medios de comunicación internacionales hagan públicas las imágenes donde los terroristas torturaron, mataron y quemaron a varios nicaragüenses.

Asimismo, denunció que en Nicaragua se ha dado una “campaña de mentiras terrible para tratar de dañar la imagen de Nicaragua, dañar la imagen de gobierno y justificar luego acciones”.