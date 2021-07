¡Por fin!… JLo rompe el silencio sobre su ex Alex Rodríguez

Hace algunos meses el mundo del espectáculo se paralizó con los rumores de separación entre Jennifer López y Alex Rodríguez, luego que se hablara de una supuesta infidelidad departe del ex deportista.

JLo rompe el silencio sobre su ex Alex Rodríguez

La pareja se preparaba para pasar por al altar, tenían bienes y ganancias juntos, compartían en familia y sus carreras creían, hasta que de repente todo cayó.

-Publicidad-

El silencio duró algunas semanas hasta que JLo decidió hablar y aclarar que todo entre ellos llegó a su fin.

“Me di cuenta que estaba bien conmigo misma y que la felicidad empieza en mí“, expresó.

“Hay cosas que ocurren de repente y que jamás hubieras esperado que sucedieran. Una vez que no te sientes bien y llegas a la conclusión de que esto no es bueno para mí o esto no se siente bien y sabes que necesitas hacer un cambio, no por los demás sino por ti, las piezas empiezan a caer en su lugar”, explicó.

Aunque no dijo el nombre de Ben Affleck, sí reconoció que “las cosas pasan”.

JLo y Alex estuvieron juntos por varios años, pero las constantes infidelidades del exdeportista acabaron con todo. Ahora, ella se ve más que feliz con Affleck, tras una separación de 18 años.