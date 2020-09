Por esquivar una vaca repartidor de elotes termina volcándose

Cuantiosos daños materiales dejo como saldo el vuelco de una moto taxi conducida por Santiago Rivera Meneses, de 26 años de edad, en el empalme de Dos Montes, carretera León-El Sauce.

Santiago Rivera quien se gana la vida repartiendo elotes detalló que una vaca se le cruzó en la vía y para no atropellarla, realizó una mala maniobra en la que terminó volcándose a orillas de la carretera.

-Publicidad-

Por su parte, René Ortiz Mayorga, de 26 años, resultó con politraumatismo generalizado al accidentarse en motocicleta, en el sector Las Marías, de la Villa 15 de Julio, en el municipio de Larreynaga, en el departamento de León.

El lesionado fue socorrido por buenos samaritanos que lo trasladaron al centro de salud de El Sauce, de donde fue transferido al hospital Oscar Danilo Rosales Argüello, de la ciudad universitaria.

En tanto, en el hospital Regional Santiago, de Jinotepe, fueron atendidos el motociclista Milton Josué Arce, de 26 años, y su acompañante Emily Morales, de 21, quienes sufrieron trauma craneal y otras lesiones al ser impactados por un carro cuyo conductor se dio a la fuga.

El accidente ocurrió en la carretera San Marcos-Masatepe en circunstancias que están siendo investigadas por las autoridades de tránsito.

Otro accidente con lesionados ocurrió en el kilómetro 42 de la carretera Managua – El Rama, donde la ciudadana Liseth Martínez Guerrero, de 34 años, y su hija María Gabriela Martínez, de 12, se estrellaron en camioneta contra la parte trasera de un camión en retroceso.

“El camión venia de retroceso y sin luces, cuando me percaté no pude hacer nada, me siento agradecida con Dios porque nadie murió” dijo doña Liseth quien al momento el accidente conducía su camioneta placa M 017-415 con dirección de Managua a Boaco.