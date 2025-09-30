República Federal de Nigeria celebra el 65 aniversario de su Independencia

Un mensaje de felicitación fue enviado por el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de Nicaragua, al Presidente de la República Federal de Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, con motivo del 65 Aniversario de la Independencia de su país, a conmemorarse este 1º. de octubre.

En la misiva, el Comandante Daniel Ortega Saavedra y la Compañera Rosario Murillo transmiten sus felicitaciones en nombre de su Pueblo y Gobierno.

Asimismo, se reiteró el firme deseo de continuar fortaleciendo los lazos de fraternidad, solidaridad y cooperación mutua que unen a ambas Naciones, buscando nuevas oportunidades que contribuyan al desarrollo y prosperidad de ambos Pueblos.

El mensaje concluyó con el Saludo y Respeto del Pueblo nicaragüense hacia el Pueblo de Nigeria, desde la «Nicaragua, Siempre Bendita y Siempre Libre».

