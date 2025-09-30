Políticas

República Federal de Nigeria celebra el 65 aniversario de su Independencia

Por Jhonny Martínez
Lectura: Menos de un minuto(s)

Un mensaje de felicitación fue enviado por el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de Nicaragua, al Presidente de la República Federal de Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, con motivo del 65 Aniversario de la Independencia de su país, a conmemorarse este 1º. de octubre.

En la misiva, el Comandante Daniel Ortega Saavedra y la Compañera Rosario Murillo transmiten sus felicitaciones en nombre de su Pueblo y Gobierno.

Asimismo, se reiteró el firme deseo de continuar fortaleciendo los lazos de fraternidad, solidaridad y cooperación mutua que unen a ambas Naciones, buscando nuevas oportunidades que contribuyan al desarrollo y prosperidad de ambos Pueblos.

El mensaje concluyó con el Saludo y Respeto del Pueblo nicaragüense hacia el Pueblo de Nigeria, desde la «Nicaragua, Siempre Bendita y Siempre Libre».

Si te gustó, comparte
Deja tu comentario
Las Más leídas
© La Nueva Radio YA 2025

Todos los Derechos Reservados
Entretenimiento Digital S.A.
Managua, Nicaragua

Frecuencias: 600 KHZ AM y 99.1 FM
Dirección: Edificio Radio Sandino del Ministerio del Interior tres cuadras al Sur Managua, Nicaragua

Teléfonos: (505) 22707600
Whatsapp: (505) 87110456