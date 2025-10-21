Nicaragua saluda 72 aniversario de la independencia de República Democrática Popular Lao

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de la República de Nicaragua extendió un mensaje de felicitación al Excelentísimo Señor Thongloun Sisoulith, Presidente de la República Democrática Popular Lao, en ocasión de conmemorarse el 72° Aniversario de la Independencia Nacional de ese país, mañana 22 de Octubre.

El saludo, emitido en nombre del Pueblo y Gobierno de Nicaragua por el Comandante Daniel Ortega Saavedra y la Compañera Rosario Murillo, expresó las más cálidas felicitaciones al Hermano Pueblo y Gobierno Lao, así como al Partido Popular Revolucionario de Laos (PPRL).

En la misiva, Nicaragua evocó con admiración la lucha heroica del Pueblo Laosiano por su Liberación Nacional, la cual culminó con la Proclamación de Independencia en 1954 y se consolidó con la fundación de la República Democrática Popular Lao en 1975, marcando una nueva era de Soberanía, Dignidad y Autodeterminación bajo los Ideales Revolucionarios del PPRL.

El Gobierno y Pueblo de Nicaragua celebran estas victorias históricas, que reflejan el Espíritu de Resistencia, Independencia y Amor a la Patria que comparten ambas naciones.

Finalmente, se reiteró el compromiso de continuar fortaleciendo los lazos Fraternos de Amistad, Respeto Mutuo, Cooperación y Solidaridad en la defensa de la Paz, el Desarrollo y la Justicia Social.

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