Nicaragua recibe al compañero Qu Yuhui, nuevo embajador de la República Popular China

Este sábado llegó a Nicaragua el nuevo Embajador de la República Popular China, compañero Qu Yuhui, quien fue recibido en el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino por el compañero Valdrack Jaentschke, Ministro de Relaciones Exteriores, acompañado por el compañero Iván Lara Palacios, Asesor para Políticas y Relaciones Internacionales de la República de Nicaragua.

En su llegada, el Embajador Qu Yuhui expresó que para él es un gran honor servir como Embajador de la República Popular China en la República de Nicaragua, un pueblo lindo, lleno de esperanzas, transparente, sincero y que goza de una gloriosa historia revolucionaria, bajo el liderazgo firme de los Copresidentes, el Comandante Daniel Ortega y la Compañera Rosario Murillo.

Además, manifestó que, como nuevo Embajador de la República Popular China en Nicaragua, su misión es implementar con determinación los consensos importantes alcanzados entre el Presidente Xi Jinping y los Copresidentes, el Comandante Daniel Ortega y la Compañera Rosario Murillo.

Qu Yuhui destacó la labor de su antecesor, el Embajador Chen Xi, quien durante 3 años y 4 meses estuvo al frente de la diplomacia de la República Popular China en Nicaragua. “Llevó a cabo un trabajo sumamente fructífero, dejándome así una base muy sólida para seguir trabajando con el apoyo de los amigos de todos los sectores de esta linda Nicaragua”, expresó.

Con esta nueva etapa diplomática, Nicaragua y la República Popular China reafirman su compromiso de continuar fortaleciendo los lazos de amistad, cooperación y respeto mutuo, en beneficio de sus pueblos y del desarrollo compartido.