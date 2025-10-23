Nicaragua presenta cartas credenciales ante el presidente de Panamá

El Gobierno de Nicaragua informó que el compañero Carlos Midence presentó sus Cartas Credenciales ante el Excelentísimo Señor Presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino, acreditándose como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República de Nicaragua ante este hermano país.

Carlos Midence nuevo Embajador de Nicaragua en Panamá

La ceremonia tuvo lugar este miércoles 22 de octubre en el Salón Amarillo del Palacio de las Garzas, sede la Presidencia, en presencia del Canciller Javier Martínez-Acha.

Tras la entrega formal, el Embajador Midence transmitió al Presidente Mulino el saludo fraterno de los Co-Presidentes de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega Saavedra y Compañera Rosario Murillo, saludo que fue correspondido por el mandatario panameño.

Durante el encuentro, se conversó sobre la histórica disposición de hermandad entre ambos Países y Pueblos y la importancia de reforzar el multilateralismo como mecanismo que abona a la construcción de un mundo mejor.

El Presidente Raúl Mulino expresó su disposición de trabajar estrechamente en este ámbito con Nicaragua, destacando que ambas naciones comparten numerosas características culturales, históricas y de identidad.



