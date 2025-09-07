Nicaragua felicita al Principado de Andorra por su Día Nacional

El gobierno de de Nicaragua, a través de los Copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo, enviaron sus felicitaciones al Principado de Andorra por su Día Nacional. Un abrazo fraterno desde nuestra Siempre Bendita Nicaragua.
Managua, 7 de Septiembre de 2025
Su Excelencia
Sr. Xavier Espot Zamora
Presidente
Principado de Andorra
Estimado Señor Presidente,
En nombre del Pueblo y Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de la República de Nicaragua, y en nuestro propio nombre, nuestras felicitaciones a Usted, al Pueblo y Gobierno del Principado de Andorra, por conmemorar el Día Nacional, en honor a Nuestra Señora de Meritxell, Patrona de Andorra, este próximo 8 de septiembre.
Desde nuestra Nicaragua, Siempre Bendita y Siempre Libre, reciba nuestro Abrazo Fraterno con el Cariño de las Familias Nicaragüenses.
Daniel Ortega Saavedra Rosario Murillo