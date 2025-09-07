type here...
Buscar
32.7 C
Managua
domingo, septiembre 7, 2025
Políticas

Nicaragua felicita al Principado de Andorra por su Día Nacional

Por Jhonny Martínez
Lectura: Menos de un minuto(s)

El gobierno de de Nicaragua, a través de los Copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo, enviaron sus felicitaciones al Principado de Andorra por su Día Nacional. Un abrazo fraterno desde nuestra Siempre Bendita Nicaragua.

Managua, 7 de Septiembre de 2025

Su Excelencia
Sr. Xavier Espot Zamora
Presidente
Principado de Andorra

Estimado Señor Presidente,

En nombre del Pueblo y Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de la República de Nicaragua, y en nuestro propio nombre, nuestras felicitaciones a Usted, al Pueblo y Gobierno del Principado de Andorra, por conmemorar el Día Nacional, en honor a Nuestra Señora de Meritxell, Patrona de Andorra, este próximo 8 de septiembre.

Desde nuestra Nicaragua, Siempre Bendita y Siempre Libre, reciba nuestro Abrazo Fraterno con el Cariño de las Familias Nicaragüenses.

Daniel Ortega Saavedra     Rosario Murillo

Si te gustó, comparte
Deja tu comentario
Las Más leídas
© La Nueva Radio YA 2025

Todos los Derechos Reservados
Entretenimiento Digital S.A.
Managua, Nicaragua

Frecuencias: 600 KHZ AM y 99.1 FM
Dirección: Edificio Radio Sandino del Ministerio del Interior tres cuadras al Sur Managua, Nicaragua

Teléfonos: (505) 22707600
Whatsapp: (505) 87110456