jueves, septiembre 18, 2025
Nicaragua felicita a San Cristóbal y Nieves por el 42 aniversario de su independencia

Por Jhonny Martínez
El Gobierno de Nicaragua envió un mensaje de felicitación al Primer Ministro de la Federación de San Cristóbal y Nieves, Terrance Michael Drew, con motivo del 42° Aniversario del Día de la Independencia, que se conmemora este 19 de septiembre.

En la misiva, firmada por los Copresidentes Daniel Ortega Saavedra y compañera Rosario Murillo, se expresan las «más cálidas felicitaciones» al pueblo y gobierno de la nación caribeña.

El mensaje reafirma el compromiso de Nicaragua de fortalecer los «lazos históricos de solidaridad y cooperación caribeña» que unen a ambas naciones para el bienestar de sus pueblos.

El mensaje concluye con un «abrazo fraterno» y el cariño del pueblo nicaragüense para el pueblo hermano de San Cristóbal y Nieves.

