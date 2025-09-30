Nicaragua felicita a Chipre por el 65 aniversario de su independencia nacional

El Comandante Daniel Ortega Saavedra y la Compañera Rosario Murillo, enviaron un mensaje de felicitación al Presidente de la República de Chipre, Nikos Christodoulides, en ocasión del 65 Aniversario de la Independencia Nacional, que se conmemora el próximo 1 de octubre.

En la misiva, Nicaragua recordó con respeto y admiración el año 1960, cuando el pueblo chipriota conquistó su legítimo Derecho a la Libertad y a la Autodeterminación, inscribiéndose en la Comunidad de Naciones Soberanas.

El Gobierno nicaragüense aprovechó esta fecha memorable para reiterar su firme voluntad de seguir fortaleciendo los lazos de Amistad, Solidaridad y Cooperación entre ambas naciones.

El mensaje concluye con un Abrazo Fraterno, destacando el Respeto y Cariño del Pueblo Nicaragüense hacia el Hermano Pueblo Chipriota.

