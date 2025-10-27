Nicaragua felicita a Catherine Connelly por su elección como Presidenta de la República de Irlanda

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de la República de Nicaragua, a través de sus Co-Presidentes, el Comandante Daniel Ortega Saavedra y la Compañera Rosario Murillo, extendió sus más sinceras felicitaciones a Catherine Connelly por su elección como Presidenta de la República de Irlanda, el pasado 24 de octubre.

Catherine Connelly

El mensaje, emitido desde «Nuestra Nicaragua Bendita y Siempre Libre», expresa el deseo del Gobierno y Pueblo nicaragüense de trabajar junto a la Presidenta Electa Connelly.

Nicaragua busca fortalecer la construcción de relaciones de respeto, amistad y cooperación entre ambos pueblos y gobiernos.

El mensajes concluye con un abrazo fraterno y el cariño del pueblo nicaragüense para la Presidenta Connelly.

