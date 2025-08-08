Nicaragua envía mensaje de Respaldo y Solidaridad al Presidente Nicolás Maduro

El Gobierno de Nicaragua envío un mensaje de Respaldo y Solidaridad al Querido Compañero Nicolás Maduro Moros, Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela.
A continuación, el mensaje íntegro:Managua, 8 de Agosto, 2025
Compañero
Nicolás Maduro Moros
Presidente Constitucional
de la República Bolivariana de Venezuela
Sus Manos
Querido Nicolás :
Desde esta Nicaragua llena de Heroísmos, fervorosas Luchas y grandísimas Obras de Fé, Entusiasmo, Pasión y Decisión;
Desde esta Nicaragua Invicta, a esa Venezuela Ejemplar, Inspiradora, Libertadora y tan Heroica;
Desde estas Tierras y Pueblos Nuestros, en el Amor Intenso y Excelso a Nuestro Santificado Comandante Eterno, Héroe de toda la Patria Grande;
Te escribimos
Te decimos, con los Cantores
de nuestro General de Hombres y Mujeres Libres
Pongan atención señores
lo que les vengo a cantar
haciéndole los honores
a un valiente General
Sandino dijo a Sacasa
anda vete para tu casa
que si vos les tenés miedo
para mí son calabazas
Sacasa dijo a Sandino
yo me voy a retirar
a los Estados Unidos
no les vamos a ganar
Sandino dijo a Sacasa
yo no ando con carburadas
yo no soy un vendepatria
como el tal Chema Moncada
Sandino dijo a Sacasa
apretándose las manos
a 10 centavos les vendo
cabezas de americanos
Los soldados de Sandino
son como las maravillas
apenas les mientan yankies
como que les hacen cosquillas
Allá viene un avioncito
con sus alas de cartón
viene a llevarse a los gringos
que no aguantan a Pedrón
Nicolás, Hermano, Valiente Hijo de Chávez, Valientísimo Hijo de Bolívar :
Somos la misma Raza; Somos la misma Sangre; Somos Nuestroamerican@s y Caribeñ@s, Siempre Más Allá, defendiendo la Patria Grande, Nuestras Patrias, y ningún improperio, ninguna ocurrencia, ninguna demencia, ningún Imperio, nos doblega, porque Ni Nos Vendemos, Ni Nos Rendimos, Jamás!
Somos de Patria Libre, Soberana… y esta, la Soberanía, no la discutimos, nada más la defendemos !
Adelante, Nicolás… Adelante, Venezuela… Vamos a Vencer… Estamos Venciendo… Lo sabemos !
Daniel Ortega Saavedra Rosario Murillo