Nicaragua envía mensaje de Respaldo y Solidaridad al Presidente Nicolás Maduro

El Gobierno de Nicaragua envío un mensaje de Respaldo y Solidaridad al Querido Compañero Nicolás Maduro Moros, Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela.

A continuación, el mensaje íntegro:Managua, 8 de Agosto, 2025

Compañero

Nicolás Maduro Moros

Presidente Constitucional

de la República Bolivariana de Venezuela

Sus Manos

Querido Nicolás :

Desde esta Nicaragua llena de Heroísmos, fervorosas Luchas y grandísimas Obras de Fé, Entusiasmo, Pasión y Decisión;

Desde esta Nicaragua Invicta, a esa Venezuela Ejemplar, Inspiradora, Libertadora y tan Heroica;

Desde estas Tierras y Pueblos Nuestros, en el Amor Intenso y Excelso a Nuestro Santificado Comandante Eterno, Héroe de toda la Patria Grande;

Te escribimos

Te decimos, con los Cantores

de nuestro General de Hombres y Mujeres Libres

Pongan atención señores

lo que les vengo a cantar

haciéndole los honores

a un valiente General

Sandino dijo a Sacasa

anda vete para tu casa

que si vos les tenés miedo

para mí son calabazas

Sacasa dijo a Sandino

yo me voy a retirar

a los Estados Unidos

no les vamos a ganar

Sandino dijo a Sacasa

yo no ando con carburadas

yo no soy un vendepatria

como el tal Chema Moncada

Sandino dijo a Sacasa

apretándose las manos

a 10 centavos les vendo

cabezas de americanos

Los soldados de Sandino

son como las maravillas

apenas les mientan yankies

como que les hacen cosquillas

Allá viene un avioncito

con sus alas de cartón

viene a llevarse a los gringos

que no aguantan a Pedrón

Nicolás, Hermano, Valiente Hijo de Chávez, Valientísimo Hijo de Bolívar :

Somos la misma Raza; Somos la misma Sangre; Somos Nuestroamerican@s y Caribeñ@s, Siempre Más Allá, defendiendo la Patria Grande, Nuestras Patrias, y ningún improperio, ninguna ocurrencia, ninguna demencia, ningún Imperio, nos doblega, porque Ni Nos Vendemos, Ni Nos Rendimos, Jamás!

Somos de Patria Libre, Soberana… y esta, la Soberanía, no la discutimos, nada más la defendemos !

Adelante, Nicolás… Adelante, Venezuela… Vamos a Vencer… Estamos Venciendo… Lo sabemos !

Daniel Ortega Saavedra Rosario Murillo