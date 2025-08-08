32.7 C
viernes, agosto 8, 2025
Nicaragua envía mensaje de Respaldo y Solidaridad al Presidente Nicolás Maduro

Por Diana Alborán
El Gobierno de Nicaragua envío un mensaje de Respaldo y Solidaridad al Querido Compañero Nicolás Maduro Moros, Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela.

A continuación, el mensaje íntegro:Managua, 8 de Agosto, 2025

Compañero
Nicolás Maduro Moros
Presidente Constitucional
de la República Bolivariana de Venezuela
Sus Manos

Querido Nicolás :

Desde esta Nicaragua llena de Heroísmos, fervorosas Luchas y grandísimas Obras de Fé, Entusiasmo, Pasión y Decisión;

Desde esta Nicaragua Invicta, a esa Venezuela Ejemplar, Inspiradora, Libertadora y tan Heroica;

Desde estas Tierras y Pueblos Nuestros, en el Amor Intenso y Excelso a Nuestro Santificado Comandante Eterno, Héroe de toda la Patria Grande;

Te escribimos

Te decimos, con los Cantores
de nuestro General de Hombres y Mujeres Libres

Pongan atención señores
lo que les vengo a cantar
haciéndole los honores
a un valiente General

Sandino dijo a Sacasa
anda vete para tu casa
que si vos les tenés miedo
para mí son calabazas

Sacasa dijo a Sandino
yo me voy a retirar
a los Estados Unidos
no les vamos a ganar

Sandino dijo a Sacasa
yo no ando con carburadas
yo no soy un vendepatria
como el tal Chema Moncada

Sandino dijo a Sacasa
apretándose las manos
a 10 centavos les vendo
cabezas de americanos

Los soldados de Sandino
son como las maravillas
apenas les mientan yankies
como que les hacen cosquillas

Allá viene un avioncito
con sus alas de cartón
viene a llevarse a los gringos
que no aguantan a Pedrón

Nicolás, Hermano, Valiente Hijo de Chávez, Valientísimo Hijo de Bolívar :

Somos la misma Raza; Somos la misma Sangre; Somos Nuestroamerican@s y Caribeñ@s, Siempre Más Allá, defendiendo la Patria Grande, Nuestras Patrias, y ningún improperio, ninguna ocurrencia, ninguna demencia, ningún Imperio, nos doblega, porque Ni Nos Vendemos, Ni Nos Rendimos, Jamás!

Somos de Patria Libre, Soberana… y esta, la Soberanía, no la discutimos, nada más la defendemos !

Adelante, Nicolás… Adelante, Venezuela… Vamos a Vencer… Estamos Venciendo… Lo sabemos !

Daniel Ortega Saavedra      Rosario Murillo

