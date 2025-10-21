Inauguración de Embajada de Türkiye en Nicaragua fortalece amistad, cooperación y entendimiento mutuo

Representantes del Gobierno de la República de Nicaragua y de la República de Türkiye, llevaron a cabo la inauguración de la sede de la Embajada del país euroasiático en Managua, con la que se fortalecen las relaciones diplomáticas en la búsqueda de un nuevo impulso en temas económicos, inversiones y turismo.

En este evento, estuvieron presentes el cuerpo diplomático acreditado en el país, autoridades de gobierno e invitados especiales de Türkiye, que durante estos últimos días han podido conocer el potencial de Nicaragua.

El compañero Laureano Ortega Murillo, Asesor Presidencial para las Inversiones, Comercio y Cooperación Internacional, trasladó el saludo fraterno y caluroso de los Copresidentes de la República de Nicaragua, el Comandante Daniel Ortega y la Compañera Rosario Murillo al Presidente Recep Tayyip Erdogan, a su gobierno y al pueblo de la República de Türkiye.

“A 75 años desde el establecimiento de relaciones vamos a dar un fuerte impulso a nuestra cooperación a raíz de su importante visita y al establecimiento de esta Embajada en Nicaragua, la inauguración de esta sede y al trabajo que viene desarrollando nuestro querido hermano embajador en nuestro país”, expresó el asesor presidencial.

“Este es un pueblo que los recibe y con brazos abiertos y haremos todo lo que esté en nuestras posibilidades para facilitar y promover el intercambio y la cooperación en todos los campos, muy especialmente, campos en los que tenemos grandes potenciales como es el comercio, las inversiones, el turismo, donde sabemos que Turquía es un líder mundial y Nicaragua una nación emergente con gran potencial”, expresó.