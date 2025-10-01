Gobierno nicaragüense saluda a República de Guinea en el 67 aniversario de su independencia

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de la República de Nicaragua envió un mensaje de felicitación a la República de Guinea con motivo de la conmemoración de su 67 Aniversario de la Independencia, que se celebra mañana jueves 2 de Octubre.

La misiva, firmada por el Copresidente Daniel Ortega Saavedra y la Copresidenta Rosario Murillo, fue dirigida al Excelentísimo Coronel Mamady Doumbouya, Presidente Interino de la República de Guinea.

En el mensaje, el Pueblo y Gobierno nicaragüense extienden sus Felicitaciones a Guinea, expresando: «Permítanos trasmitir en nombre del Pueblo y Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de la República de Nicaragua, y en nuestro propio nombre, nuestras Felicitaciones a Usted, a su Gobierno y al Pueblo de Guinea.»

El saludo concluye reiterando el Respeto y la fraternidad del Pueblo nicaragüense hacia el Pueblo de Guinea, deseando bienestar y progreso.

